電動車業寒風不止 福特純電皮卡廠再裁1400人

福特純電皮卡F-150 Lightning去年賣出24,165輛，榮獲美國最暢銷電動卡車頭銜，比2022年的15,617輛增長55%，但近來經銷商不斷反映這款車的銷量放緩、庫存升高。 美聯社

福特汽車（Ford）位在美國密西根州的一座工廠，本周將裁撤約1,400個工作，因為該廠生產的電動皮卡F-150 Lightning銷售不如預期，成長放緩。

福特發言人安諾奇表示，這項人事異動其實早在1月便已宣布，預定4月1日開始生效。這座位在迪爾伯恩市的工廠員工共有2,100人，分三班制，進行最新一波人事精簡後，三分之一員工將繼續留下來。

安諾奇說，公司將會把700人轉調到生產Bronco休旅 車和Ranger皮卡的另一座密西根組裝廠，其餘700人不是接受去年勞資談判時提出的提早退休 方案，就是接受調派，分發到其他密西根東南部的部門工作。她強調，員工即使不退休，也仍會保有工作。

F-150 Lightning本是福特熱賣的純電皮卡車款，但近來銷售成長不如預期，福特今年開年不久就減產這款起售價不到5萬美元的電動皮卡。

雖然美國的電動車 銷售正持續成長，但速度仍不及業界規劃的宏偉藍圖，且有愈來愈多消費者轉而購買油電混合動力車。

福特去年售出24,165輛F-150 Lightning，榮獲美國最暢銷電動卡車的頭銜，雖比2022年的15,617輛增長55%，但經銷商已陸續反映這款車的銷量放緩和庫存升高。福特曾在2022年表示，希望擴大F-150 Lightning的年產量至15萬輛。