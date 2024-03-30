我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車業寒風不止 福特純電皮卡廠再裁1400人

疑嗑藥阻紐約地鐵運行 昏迷男被乘客拖下車廂

電動車業寒風不止 福特純電皮卡廠再裁1400人

編譯易起宇／綜合外電
福特純電皮卡F-150 Lightning去年賣出24,165輛，榮獲美國最暢銷電動卡車頭銜，比2022年的15,617輛增長55%，但近來經銷商不斷反映這款車的銷量放緩、庫存升高。 美聯社
福特純電皮卡F-150 Lightning去年賣出24,165輛，榮獲美國最暢銷電動卡車頭銜，比2022年的15,617輛增長55%，但近來經銷商不斷反映這款車的銷量放緩、庫存升高。 美聯社

福特汽車（Ford）位在美國密西根州的一座工廠，本周將裁撤約1,400個工作，因為該廠生產的電動皮卡F-150 Lightning銷售不如預期，成長放緩。

福特發言人安諾奇表示，這項人事異動其實早在1月便已宣布，預定4月1日開始生效。這座位在迪爾伯恩市的工廠員工共有2,100人，分三班制，進行最新一波人事精簡後，三分之一員工將繼續留下來。

安諾奇說，公司將會把700人轉調到生產Bronco休旅車和Ranger皮卡的另一座密西根組裝廠，其餘700人不是接受去年勞資談判時提出的提早退休方案，就是接受調派，分發到其他密西根東南部的部門工作。她強調，員工即使不退休，也仍會保有工作。

F-150 Lightning本是福特熱賣的純電皮卡車款，但近來銷售成長不如預期，福特今年開年不久就減產這款起售價不到5萬美元的電動皮卡。

雖然美國的電動車銷售正持續成長，但速度仍不及業界規劃的宏偉藍圖，且有愈來愈多消費者轉而購買油電混合動力車。

福特去年售出24,165輛F-150 Lightning，榮獲美國最暢銷電動卡車的頭銜，雖比2022年的15,617輛增長55%，但經銷商已陸續反映這款車的銷量放緩和庫存升高。福特曾在2022年表示，希望擴大F-150 Lightning的年產量至15萬輛。

退休 休旅 電動車

上一則

北約集體防衛排除夏威夷 專家示警：恐不利協防台灣

下一則

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
共和黨發起彈劾調查 首次邀請拜登赴國會作證

共和黨發起彈劾調查 首次邀請拜登赴國會作證
財經簡訊

財經簡訊
電動車降溫 車商增產混合動力車

電動車降溫 車商增產混合動力車

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09
美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋26日凌晨遭貨輪「達利號」撞上後坍塌，事故前「達利號」發出警告，稱在離港時失去動力，可能撞上橋梁。（路透）

意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」

2024-03-26 09:26

超人氣

更多 >
胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣
拒絕「巨流河」電影與追思會 齊邦媛一生優雅不落俗套

拒絕「巨流河」電影與追思會 齊邦媛一生優雅不落俗套
法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定