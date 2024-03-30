電動車業寒風不止 福特純電皮卡廠再裁1400人
福特汽車（Ford）位在美國密西根州的一座工廠，本周將裁撤約1,400個工作，因為該廠生產的電動皮卡F-150 Lightning銷售不如預期，成長放緩。
福特發言人安諾奇表示，這項人事異動其實早在1月便已宣布，預定4月1日開始生效。這座位在迪爾伯恩市的工廠員工共有2,100人，分三班制，進行最新一波人事精簡後，三分之一員工將繼續留下來。
安諾奇說，公司將會把700人轉調到生產Bronco休旅車和Ranger皮卡的另一座密西根組裝廠，其餘700人不是接受去年勞資談判時提出的提早退休方案，就是接受調派，分發到其他密西根東南部的部門工作。她強調，員工即使不退休，也仍會保有工作。
F-150 Lightning本是福特熱賣的純電皮卡車款，但近來銷售成長不如預期，福特今年開年不久就減產這款起售價不到5萬美元的電動皮卡。
雖然美國的電動車銷售正持續成長，但速度仍不及業界規劃的宏偉藍圖，且有愈來愈多消費者轉而購買油電混合動力車。
福特去年售出24,165輛F-150 Lightning，榮獲美國最暢銷電動卡車的頭銜，雖比2022年的15,617輛增長55%，但經銷商已陸續反映這款車的銷量放緩和庫存升高。福特曾在2022年表示，希望擴大F-150 Lightning的年產量至15萬輛。
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