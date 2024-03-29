紐時：巴爾的摩大橋遭撞 衝擊力是發射登月火箭1/3

巴爾的摩的基伊大橋遭貨輪達利號撞斷。(美聯社)

懸掛新加坡 國旗的貨輪DALI號26日在巴爾的摩市撞上基伊大橋（Francis Scott Key Bridge）之前，其航行速度看似緩慢，然而實際撞擊力道卻大到可與火箭發射相比較。

「紐約時報 」（The New York Times）報導，為何這艘貨輪的移動速度比一名輕鬆的腳踏車騎士還慢，卻能造成如此強大破壞？答案在質量。DALI號的質量約等同於1/3到1/2個紐約帝國大廈。

若要等工程師對這場災難進行詳細、納入所有變數的模擬，可能要等上數月甚至數年。紐約時報暫時利用現有的有限資料，來推估這起撞擊的力道可能有多強大。而就連其如此簡化的計算，也顯示出當時衝擊力道巨大。

根據估算，如果DALI號滿載，要讓它減速最少需要約1200萬牛頓（newton）的力量，這是美國阿波羅（Apollo）登月計畫發射農神5號（Saturn V）火箭所需力量的約1/3。

而最多的話，若是把橋墩撞翻，合理估算衝擊力道可能達1億牛頓。這些估值經過數名土木工程專家審視。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）土木暨系統工程教授謝佛（Ben Schafer）說：「這樣的能量規模是你實在無法理解的。」

至於任何橋墩是否能頂住一艘巨大貨輪的直接撞擊，專家的看法不一。

馬里蘭大學（University of Maryland）工程學教授艾托-歐金尼（Nii Attoh-Okine）表示，以DALI號的大小來看，基伊大橋沒有任何挺住的機會。

他指出，在這場意外發生前，基伊大橋的安全紀錄絕佳；因此他認為，95%至99%的橋梁若被DALI號這等規模的貨輪撞上，都難逃被破壞的命運。

不過，密西根大學（University of Michigan）工程學教授塔威爾（Sherif El-Tawil）卻認為，設計出一個歷經上述撞擊力道後仍能屹立的橋墩是可行的。

他說：「如果這座橋是根據目前的標準來設計，就能倖免於難」。

現代橋梁是在極大型貨輪時代下設計，因此通常有更堅固的橋墩，或在橋墩周圍有吸收或轉移船隻撞擊力量的保護系統。

然而基伊大橋是在1977年完工，當時的建造標準不同，船隻也遠小於今日的規模。