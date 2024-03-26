我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織

赴美生子陷阱多 華女因這原因被騙12萬

川普頻頻批逢川必反 封口費案承審法官下禁言令

中央社綜合外電報導
前美國總統川普。（路透社）
前美國總統川普。（路透社）

前美國總統川普遭控在選前支付封口費給一名成人片女星，他在自己的社群媒體Trush Social頻頻發文抨擊法官患有逢川普必反症候群，今天遭紐約承審法官下達部分禁言令。

法新社報導，法官莫城（Juan Merchan）命令川普不得公開攻擊潛在的證人、檢察官、法庭工作人員與他們的家人或候選陪審員。

77歲的共和黨總統候選人川普發布一連串貼文，稱莫城是「不折不扣、公認的川普仇恨者，患有非常嚴重的逢川普必反症候群（Trump Derangement Syndrome）。換句話說，他討厭我。莫城法官應該迴避，他無法給我公平的審判」。

川普還說，莫城的女兒是「超級自由民主黨公司的高階主管」。

莫城是第3位對川普發布禁言令的川普案承審法官。審理紐約一宗商業詐欺案，導致川普遭處以4億5400萬美元罰款的法官恩格隆（Arthur Engoron），也曾下達類似的有限禁言令。

華盛頓聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）也曾這麼做，她承審川普涉嫌試圖推翻2020年選舉結果的聯邦案件。

對川普提出封口費起訴案的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）上月要求莫城發布「切合」的禁言令，以「保護這個刑事訴訟的公正性」。

莫城說，川普可以隨心所欲地對法官本人與白艾榮發言評論，但不得評論此案的其他檢察官。

川普發言人張（Steven Cheung）譴責法官發布禁言令。他在聲明中說：「莫城法官違憲的禁言令，阻止美國總統主要候選人川普發表核心政治演說。美國選民有聽見這塊土地最高職位主要候選人未經審查聲音的基本權利。」

莫城今天發布禁言令時指出，川普曾有公開發表「威脅性、煽動性與毀謗性」言論的歷史。這位法官說：「這些毫無爭議的紀錄反映這名被告曾做出庭外陳述，對司法行政機構構成足夠的風險。」

川普 白艾榮 刑事訴訟

上一則

帶貨賣聖經 川普推59.99美元「天佑美國聖經」

延伸閱讀

帶貨賣聖經 川普推59.99美元「天佑美國聖經」

帶貨賣聖經 川普推59.99美元「天佑美國聖經」
川普社群媒體公司股票交易首日 開盤飆漲近50%

川普社群媒體公司股票交易首日 開盤飆漲近50%
財富管理專家籲投資人小心：川普社群平台絕對不值90億

財富管理專家籲投資人小心：川普社群平台絕對不值90億
川普社群媒體企業在美上市 美聯社：投資人可考量股價、波動性

川普社群媒體企業在美上市 美聯社：投資人可考量股價、波動性

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
32歲的俄州婦女坎德拉里奧，將16個月大的女兒獨留家中10天致死，遭法官判處無期徒刑。(凱霍加郡警長辦公室)

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

2024-03-19 11:30
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
趙安吉。(家人提供)

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

2024-03-21 12:14
波士頓麻州總醫院完成世界首例人類移植基因改造豬腎的手術。(美聯社)

世界首例人類移植豬腎成功 麻州醫師激動痛哭

2024-03-21 15:47

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡