撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

美馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國馬里蘭州 巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key bridge）26日凌晨遭一艘DALI號貨輪撞斷，造成至少6人死亡，而DALI號撞上橋墩前曾不止一次發布求救訊號（Mayday）稱船隻失去動力，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，馬里蘭州的州長摩爾（Wes Moore）大讚「這些人都是英雄」。

美國海岸防衛隊指出，DALI號貨輪26日凌晨以高達8節速度向凱伊橋急駛，快要撞上前才緊急轉向，但為時已晚，數秒後船體撞上橋墩，橋面在10秒內斷裂成至少4截，造成8人落水失蹤，還有數輛汽車墜入水中。

稍早馬里蘭州交通部部長保羅（Paul Wiedefeld）證實，其中6人死亡，2人獲救，其中1人重傷，正在搶救中。

州長摩爾26日在記者會上表示，目前沒有證據顯示大橋遭撞和恐怖攻擊活動有關，而船員在事故前曾不斷發布求救訊號，讓政官員能把握時間緊急封鎖橋梁出入口、阻止車輛進入，進而挽救更多生命，「這些人都是英雄」。