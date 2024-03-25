川普任內減稅法案2025年屆滿後 民眾繳稅將變多

眾院共和黨國會議員2017年11月17日召開記者會，宣布通過「減稅及就業法案」。(路透)

前總統川普任內2017年上路的「減稅及就業 法案」(Tax Cuts and Jobs Act，TCJA)將於2025年12月31日屆滿，「國會山莊報」(The Hill)報導，稅務律師布瑞維爾(Adam Brewer)分析，除非國會採取行動，某些減稅方案到時候就將失效，一般美國民眾2026報稅 年度繳稅將變多。

「減稅及就業法案」為州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)設定1萬元上限，包括紐約州、加州 、麻州在內等高稅州首當其衝。布瑞維爾說，如果「減稅及就業法案」屆滿失效，對於上述高稅州居民來說，算是好消息。

如果國會沒有即時通過減稅新法，「減稅及就業法案」屆滿失效後，納稅人報稅稅率將恢復到過去標準。

稅務顧問楊格布羅德(Joshua Youngblood)舉例說，夫妻合併報稅家庭年收入在2萬2001元至8萬9450元之間，稅率將從目前的12%恢復到先前的15%，家庭年收入8萬9451元至18萬元之間目前稅率為22%，屆時將變成25%。

另外，「減稅及就業法案」為每名子女提供2000元兒童抵稅福利(child tax credit)，法案失效後抵稅額度將降為1000元。

布瑞維爾說，目前並未建議客戶為了「減稅及就業法案」明年失效預做大規模規畫。

他說，由於今年有總統大選，到了11月或12月時，對於未來稅率結構如何發展將有更明朗的趨勢。

如果「減稅及就業法案」確定2025年底即將落幕，布瑞維爾與楊格布羅德都建議納稅人，不妨把某些金額較可觀的投資在稅率更動之前提早變現。

楊格布羅德表示，國會目前處於幾乎全面失能的情況下，納稅人不妨抱著未雨綢繆態度，思考如果法案失效對自己有何影響。