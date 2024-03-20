德州入境哨48小時抓到5起人口走私 3美國公民被捕

德州邊境小鎮迪雷歐，一名國民警衛隊士兵在迪雷歐國際橋附近的柵欄前站崗。 （美聯社檔案照）

美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)現場行動辦公室(Office of Field Operations，OFO)在德州邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)入境檢查哨派駐人員，周末48小時之內總共查獲5起人口走私(human smuggling)案例，有3名美國公民 因為擔任司機而被捕。官員指出，這些案例提醒民眾，觸犯美國移民法規將面臨嚴重司法後果與刑責。

美國廣播公司(ABC)20日報導，迪雷歐檢查哨主任弗羅雷斯(Liliana Flores)指出，周末期間遭查緝的5起案例提醒民眾，觸犯美國移民法規將面臨嚴重司法後果與刑責，海關與邊境保護局為鞏固邊境安全，不遺餘力打擊人口走私。

從15日早晨到17日晚間，海關與邊境保護局總共逮捕3名擔任司機的美國公民，還有1名墨西哥 公民也被逮捕，4部車輛遭到查扣。

第1起案例發生於15日早晨，身為美國公民的女司機載著來自墨西哥的乘客，在迪雷歐國際橋(Del Rio International Bridge)被海關與邊境保護局官員攔下，車上所有乘客接受進一步盤查，車上一名成年人與一名兒童並無合法入境身份。

相隔19小時之後，另一名美國公民女司機駕駛的車輛遭到盤查，車上墨西哥乘客被發現沒有合法入境身份。

第3起案例當中，同樣由美國公民婦女擔任司機，兩名墨西哥乘客雖然持有入美簽證，但被海關與邊境保護局發現證件是冒名的。

第4起案例的男司機為墨西哥公民，墨西哥籍妻子也在車上，但貨箱裡躲著一名企圖偷渡 入美的成年男子。海關與邊境保護局在聲明中說，調查發現，偷渡男子是司機夫妻的兒子。

第5起案例中，海關與邊境保護局官員查獲沒有合法入境身份的一名未成年墨西哥女童。