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春神若即若離...東南部本周重現冬寒 多數恐低於32度

編譯周芳苑／綜合18日電
美國過半地區本周將重現冬季般的寒冷。圖為邁阿密海灘上周末氣候溫暖。(美聯社)
美國過半地區本周將重現冬季般的寒冷。圖為邁阿密海灘上周末氣候溫暖。(美聯社)

根據天文資料，北半球19日立春，然而，美國享有春季暖和天氣幾個星期後，過半地區本周將重現冬季般的寒冷，東部多數地區氣溫可能低於華氏32度(攝氏0度)，農作物受威脅，德州至北卡羅來納州已發出冰凍警告。

北半球才剛結束有史以來最溫暖冬季，春季暖天登場，沒想到寒天又來報到。

大自然似乎將季節搞混了。

隨著東南部農作物生長季到來，春季異常嚴寒將對東南部農耕帶來風險。

東部地區過去一周氣溫高於平均值，本周寒天報到將造成挑戰。許多南方城市16日高溫達華氏70多度，17日寒流入侵中西部並向南部和東部蔓延。

冷氣團18日已在東半部多數地區蔓延，19日仍會非常寒冷。

密蘇里州東部大城市聖路易(St Louis)高溫從16日60多度降至18日的40多度；亞特蘭大高溫從70多度降至50多 度，溫差達15度，。

對南部地區來說，華氏四、五十度便是冬季氣溫。

田納西州孟菲斯(Memphis)和阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)18日高溫僅50度左右，是1月中的典型氣溫。

冷氣團18日晚至19日將繼續向東擴散，擴及大西洋中部和東北部多數地區；紐約市將從16日的61度降至19日約40 度。

費城19日高溫預計僅約40多度，是2月下旬典型氣溫。

低溫也下降。東南部19日早上氣溫將比往年此時常溫低10至15度； 亞特蘭大、北卡夏洛特和阿拉巴馬州伯明罕(Birmingham)預計19日早上將降至30多度，對植物構成威脅。

春季寒冷有前例可循。 去年春分前後，伯明罕、阿拉巴馬州和亞特蘭大都出現寒天。

國家氣象局亞特蘭大辦公室(National Weather Service in Atlanta)稱，霜凍和冰凍條件將嚴重威脅農作物和其他敏感植被，並可能損壞未受保護的室外管道。

專家建議將植物移往室內以免受寒，加以覆蓋也有幫助。

預計到了本周末，東南部地區氣溫將快速回升，屆時春天全面報到，

阿拉巴馬州 高溫 亞特蘭大

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