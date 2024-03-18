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民主黨候選人：願結合共和黨一起拉下德州參議員克魯茲

記者顏伶如／即時報導
民主黨德州聯邦參議員歐瑞德(右)想拉下共和黨挺川派要角克魯茲(左)。(美聯社)
民主黨德州聯邦參議員歐瑞德(右)想拉下共和黨挺川派要角克魯茲(左)。(美聯社)

現任民主黨德州聯邦參議員歐瑞德(Colin Allred)日前在民主黨初選勝出，將換跑道角逐德州聯邦參議員。歐瑞德接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，願結合共和黨力量一起拉下現任參院挺川派要角克魯茲(Ted Cruz)，因為美國最大的分歧因素並不在於共和黨或民主黨，而在於「是否相信民主」。

53歲的克魯茲從2013年以來擔任德州聯邦參議員，今年11月將面臨歐瑞德挑戰。40歲的歐瑞德是職業美式足球選手與律師出身，2019年以來擔任德州第32選區聯邦眾議員。

歐瑞德在專訪中說，現正努力擴大聯盟範圍，爭取廣泛選民支持，除了民主黨員與獨立選民之外，也希望獲得共和黨員認同。他說，希望爭取不想跟極端主義牽扯在一起的共和黨員支持。

歐瑞德表示，克魯茲觀點屬於極端右派，「期盼我們能團結起來表達德州人的心聲，想要能為大家做事的人選，我們將拒絕參議院路線最偏激的克魯茲」。

克魯茲競選團隊並未回覆新聞周刊採訪要求。

2015年共和黨總統初選期間，克魯茲曾批評對手川普「完全沒道德」。不過，川普在初選勝出之後，克魯茲搖身一變轉為川普盟友。2020年大選過後，克魯茲呼應川普的選舉陰謀論，拒絕承認拜登勝選。

上周在共和黨初選順利勝出之後，克魯茲在X平台發文寫道：「深感榮幸篤定獲得共和黨提名角逐參議員選舉。」他表示，團結一致對抗企圖改變德州的激進左派，情勢從來沒有如此重要。

德州大學(University of Texas)泰勒意見研究中心(Tyler Center for Opinion Research)今年2月18日至26日間進行民調發現，克魯茲與歐瑞德支持度以41%打成平手。

挑戰克魯茲並非易事，前民主黨德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)夾著7000萬元選舉募款氣勢，2018年選舉猛攻克魯茲，但結果以2.6%得票率差距落敗。

克魯茲 德州 共和黨

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