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你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

民選官員攜紐約市警 教長者防詐騙

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

記者顏伶如／即時報導
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

華盛頓郵報15日報導，雷帕黴素(Rapamycin)是器官移植病患用藥，由於動物實驗顯示有延年益壽效果，過去幾年成為抗老風潮新寵兒。不過，雷帕黴素是否真能讓人類延長壽命，到目前為止尚未獲得證實，這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。

住在新澤西州柏根郡(Bergen County)的77歲退休會計師桑德勒(David Sandler)，對於步入八旬生涯的準備，除了保持運動習慣之外，前陣子還加上服用雷帕黴素。他說，剛開始聽到雷帕黴素有長壽助益並未採信，上網查看資料之後則產生興趣。

他說，如果還年輕，可能不會加入服用雷帕黴素的新興風潮，「不過，都到這歲數了，就拿自己當實驗」。

研究發現，雷帕黴素能夠改變細胞溝通系統，減緩增長速度，讓細胞避免廢物堆積，運作更有效率。

報導指出，越來越多醫師與企業以延長壽命訴求宣傳雷帕黴素，約有二十多家醫療醫購開立雷帕黴素給患者做為抗老藥品，遠距醫療業者則為全國數以千計患者提供雷帕黴素。

紐約州小頸(Little Neck)醫師葛林(Alan Green)表示，2017年以來以雷帕黴素累計為1500名患者治療。葛林形容雷帕黴素是「醫療史上最重要的藥品」。

2009年實驗發現，年邁老鼠使用雷帕黴素之後，壽命延長效果達14%。2014年研究則指出，老年人使用類似雷帕黴素藥物時，身體免疫系統反應比接種流感疫苗之後更活躍。

然而，科學界對於雷帕黴素是否有延長壽命效果看法分歧，某些醫師提出警告說，沒人知道雷帕黴素的最佳服用劑量是多少，服用特定劑量的雷帕黴素可能導致生殖功能傷害、胰島素阻抗(Insulin resistance)，還可能讓身體變得容易感染發炎。

聖安東尼奧德州大學健康科學中心(University of Texas Health Science Center at San Antonio)長壽醫學教授沃爾皮(Elena Volpi)指出，從抗藥性、疾病以及用藥反應等層面來看，老鼠跟人類都不一樣。

流感疫苗 新澤西州 德州

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