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俄羅斯軍火外銷量腰斬 美國穩居全球軍售龍頭

編譯俞仲慈／綜合13日電
因俄羅斯受俄烏戰爭拖累，軍火外銷量減少逾一半，美國25年來首次成為亞洲與大洋洲國家最大武器供應國。圖為美軍從德拉瓦州多佛空軍基地，運出155毫米砲彈。(美聯社)
因俄羅斯受俄烏戰爭拖累，軍火外銷量減少逾一半，美國25年來首次成為亞洲與大洋洲國家最大武器供應國。圖為美軍從德拉瓦州多佛空軍基地，運出155毫米砲彈。(美聯社)

最新報告顯示，俄羅斯受俄烏戰爭拖累，軍火外銷量減少逾一半，而美國不但穩居全球軍售龍頭地位，且25年來首次成為亞洲與大洋洲國家最大武器供應國，顯示華府對中國軍事崛起與台海危機的憂心。

據華爾街日報(WSJ)報導，國際獨立機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」(SIPRI)針對今年1月止五年間全球軍火交易，10日公布報告指出，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯對外軍售大減；而美國則不斷向烏克蘭運送武器，加上防備中國軍事崛起，擴大對亞洲國家軍售。

SIPRI軍售部門主管喬治(Mathew George)表示：「美國身為全球軍火供應商，擴大其影響力也是外交政策重要一環，尤其正值美國的經濟與地緣政治領導地位，受到新興大國挑戰之際。」

全球衝突擴大、武器需求增加，美國透過軍售加強鞏固與友邦關係；報告指出，美國對全球107國的軍售成長17%，市場佔比從34%增加至42%，有38%軍火賣給中東國家、28%出口至歐洲國家。

值得注意的是，美國25年來首次成為亞洲和大洋洲最大武器供應國，顯示華府對於台海衝突的憂慮；隨著中國軍事擴張，日本、韓國和澳洲戒慎恐懼，過去五年來，美國對日本的軍售暴增161%。

根據SIPRI統計，原本和美國不相上下的俄羅斯因為俄烏戰爭影響，從2022至2023年，軍售腰斬52%，軍火交易專家葛里梅特(Richard Grimmett)表示：「因應對烏克蘭作戰的需要，俄羅斯出售的武器大量減少。」

另外，法國軍售首次躍居全球第二，主要得利於「飆風」(Rafale)戰機出口量增加一倍、俄羅斯排名跌至第三、中國排名第四、德國第五。統計數據顯示，前五大軍售國包辦全球軍火市場的四分之三，僅美國就比第二名與第三名的總和還多。

中國向40多國出售武器，占全球武器市場近6%，其中61%出口至巴基斯坦。由於俄羅斯武器供應吃緊，北京政府正加緊提高自製武器與彈藥的產量。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute)所長泰勒(Trevor Taylor)指出：「中國正致力提升國防工業的技術與產能，不過以殲20戰機為例，至今尚未做好出口準備。」

俄羅斯 烏克蘭 華府

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