4名太空人自國際太空站返回 降落佛州外海

四名太空人將搭乘太空船返回地球時穿著的壓力服中拍照，從左至右，分別是俄羅斯太空人波瑞索夫、丹麥太空人摩根森、美國女太空人莫格貝利以及J日本太空人古川聰。(美聯社)

4名美俄等國太空人 昨天從國際太空站（ISS）搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX ）的太空船返回地球，今天清晨順利降落在美國佛羅里達州外海，結束為期6個多月的任務。

法新社報導，這些太空人搭乘的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船歷時18個半小時飛行後，當地時間今天上午5時47分（台北時間12日下午5時47分）降落在彭薩科拉（Pensacola）外海的墨西哥灣（Gulf of Mexico）海上。

從美國國家航空暨太空總署（NASA ）的熱像儀拍攝到的畫面，可見在破曉前的夜空下，飛龍號在4面減速傘（drogue parachute）全數打開之下落在海面上。

其後不到半小時，這艘太空船從海上被撈起。當艙門打開時，可見4名太空人向打撈團隊揮手示意。

這是美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX承包替NASA將太空人送上國際太空站的第7趟任務Crew-7，首趟任務於2020年啟程，第8趟任務Crew-8則已於本月3日執行。

Crew-7於去年8月同樣由飛龍號載運抵達國際太空站，由首次飛上太空的美國女太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）領軍，其餘隊員為丹麥太空人摩根森（Andreas Mogensen）、日本太空人古川聰和俄羅斯太空人波瑞索夫（Konstantin Borisov）。