川普曾問馬斯克購買社群平台意願 曝兩人過從甚密？

川普去年曾問馬斯克要不要買社群平台「真實社群」。（美聯社）

華盛頓郵報12日報導，兩名知情人士透露，前總統川普 去年夏天曾詢問科技富豪馬斯克 (Elon Musk)是否願意買下自創社群平台「真實社群」(Truth Social)；雖然川普的收購提議後來不了了之，卻反映兩人之間互動密切其實超過外界所知，川普幕僚說，川普跟馬斯克除了談政治，也談生意。

消息人士說，本月稍早，馬斯克與少數重量級共和黨金主在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)跟川普見面，當時川普正積極尋求選舉捐款，馬斯克則在X平台發文寫道「不會捐款給任何美國總統候選人」。

馬斯克在全球富豪排行榜名列第二，掌理事業包括特斯拉(Tesla)、太空探索科技公司(SpaceX)以及前身為推特 (Twitter)的X平台。2022年，馬斯克以440億買下推特。

馬斯克在X平台的發文經常呼應川普論述，上周發文內容便與川普論調相同，指稱拜登總統從「境外引進選民幫忙投票，縱容沒有經過背景調查的非法移民，製造國家安全威脅」。

報導指出，對於記者查詢是否與川普談過收購「真實社群」，馬斯克僅回答：「從沒去過海湖莊園(Mar-a-Lago)」。

2021年1月6日國會暴動發生後，川普遭控煽動暴力，推特帳號遭到關閉。馬斯克買下推特之後，2022年底則讓川普帳號恢復。

不過，帳號恢復之後，川普迄今不曾在X平台發文，而是繼續使用「真實社群」。「真實社群」母公司為「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group，TMTG)。

知情人士指出，川普留在「真實社群」發文的原因之一，是希望為自創社群平台創造並保留價值；川普積極為「真實社群」宣傳，經常對幕僚說希望透過「真實社群」發布突發新聞，以便吸引更多用戶，川普經常詢問海湖莊園訪客是否擁有「真實社群」帳戶，還說自創平台「非常熱門」。

2022年，馬斯克曾發文嘲諷「真實社群」的名稱「取得很糟糕」，還說川普已經到了該抽手的時候，讓「真實社群」落幕。