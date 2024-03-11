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「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

記者顏伶如／即時報導
示意圖。(本報檔案照)
示意圖。(本報檔案照)

位於俄勒岡州波特蘭市的一家越南麵店連鎖分店，遭附近鄰居匿名投訴烹飪「味道太臭」，市府檢查人員證實在餐廳外「聞得到炒菜味」，業者長達18個月交涉未果還吃罰單，2月底宣布歇業。亞裔維權組織發表聲明說，這起案例令人憂心，嫌棄亞洲餐點烹飪味道可能存有種族偏見，反映某種仇外心理。

俄勒岡亞太裔美國人聯盟(Asian Pacific American Network of Oregon，APANOP)發表聲明指出，對於亞洲餐點烤肉、熱湯味道表示嫌惡，可能是某種仇外心理的表現，亞裔民眾經營餐館為社區帶來充滿活力的文化多元發展，卻特別容易受到如此種族偏見衝擊。

聲明中說，數百年來，亞裔民眾在美國經常遭受根深柢固的嗅覺種族歧視(olfactory racism)所苦，受害民眾失去安身之所，被逼著離開社區。

俄勒岡亞太裔美國人聯盟聲明指出：「我們社區不只是失去一家小餐館，具有殺傷力的刻板印象變得更加擴大，讓亞裔民眾因為食物、文化與歸屬感而飽受其苦。」

從事亞洲餐飲生意已30年的業者鄧艾迪(Eddie Dong，音譯)在大波特蘭都會區經營三家越南麵連鎖店，位於波特蘭北部、開張已5年的分店Pho Gabo，2022年9月被附近民宅鄰居投訴，違規事由則是烤肉味道從餐廳散出，臭味令人難以接受。

波特蘭市府派出檢查人員在18個月期間實地走訪約十次，檢測報告指出每次都在餐廳外能聞得到烹飪味道，對鄧艾迪連開罰單。檢查人員在2023年10月報告寫道：「聞得到炒菜味。」

如果要更新抽油煙機與空氣過濾設備，花費需要4萬元，鄧艾迪因此決定歇業。

包括阮丹尼(Daniel Nguyen，音譯)在內五名越南裔俄勒岡州州眾議員上周發表共同聲明，對波特蘭市政府的臭味檢舉規則恐造成歧視表示憂慮。俄勒岡州餐旅業者協會(Oregon Restaurant & Lodging Association)則發表聲明要求市府立即停止執行不公平的臭味管理規範。

亞裔 越南 俄勒岡州

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