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情勢惡化 美派兵到海地使館維安 多明尼加拒海地總理

中央社太子港／聖薩爾瓦多10日綜合外電報導
隨著當地情勢惡化，美國駐海地大使館已加強維安。(路透)
隨著當地情勢惡化，美國駐海地大使館已加強維安。(路透)

美國軍方今天表示，已經派遣部隊飛往海地加強大使館維安，並且准許非必要人員撤離。毗鄰海地的多明尼加則表示，「不歡迎」仍然滯留海外的海地總理亨利。

美聯社報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）指出，這些飛機飛往駐海地大使館館區，意味有關工作涉及直升機，並且強調「這些軍用飛機上沒有海地人」。隨著當地情勢惡化，此舉似為打消可能有海地高階政府官員藉此離境的揣測。

美國大使館所在的海地首都太子港（Port-au-Prince）周圍地區基本上已被幫派掌控。

美軍南方司令部在聲明中表示：「此一人員空運進出這座大使館之舉符合我們加強全球各地大使館安全的標準作法。」

報導表示，美國駐海地大使館去年7月已要求非必要人員及家屬撤離，這次運送人員離開大使館的作法可能只是進行人員輪調。

處境危殆的亨利（Ariel Henry）近日前往肯亞，爭取獲聯合國支持的肯亞警力部署協助打擊黑幫。不過肯亞法院1月裁定，這樣的部署作法違憲。

面臨辭職或組成過渡委員會壓力的亨利仍然滯留海外。在無法降落毗鄰海地的多明尼加後，他於5日抵達波多黎各。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）的辦公室昨天發布聲明指出：「基於安全理由，多明尼加共和國不歡迎亨利。」海地和多明尼加都位在加勒比海第二大島伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）上，多明尼加已經關閉陸地邊界。

聲明強調：「考量當前形勢，認為海地總理不宜出現在多明尼加共和國…這項決定反映多明尼加政府在保衛國家安全和穩定方面的堅定立場。」

聲明以「完全不可持續」形容海地當前局勢，並且預測「如果沒有緊急落實維和部隊，局勢可能進一步惡化」。

加勒比海各國領袖已要求明天在牙買加開會，商討「嚴峻的」海地局勢。包括美國、法國、加拿大、聯合國和巴西都受邀與會。

與此同時，薩爾瓦多「掃黑」總統布格磊（Nayib Bukele）今天表示，他可以「解決」海地無止盡暴力危機。犯罪組織近日使當地深陷水深火熱之中。

法新社報導，儘管人權團體就任意逮捕和不人道監禁等境況提出警告，42歲的布格磊在國內和在拉丁美洲各地人氣仍居高不下。

布格磊今天在X平台轉推海地已然崩潰的推文，並以英文寫道：「我們可以解決這個問題。」

他強調：「但是我們需要聯合國安全理事會決議、東道國同意，並且有人支付任務所有開銷。」

薩爾瓦多總統府稍後指出，布格磊「是在說海地正遭遇到的政治和社會形勢」。

不過他沒有就所提的協助海地建議提供進一步細節。

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