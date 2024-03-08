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川普前白宮醫師傑克森任內不當對待部屬 受懲從少將降為上校

記者顏伶如／即時報導
現任共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森，在川普主政時期擔任白宮醫師、官拜海軍少將，但因不當對待部屬，工作時喝酒等行為，於2022年遭到海軍懲處降級為上校。(美聯社)
現任共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森，在川普主政時期擔任白宮醫師、官拜海軍少將，但因不當對待部屬，工作時喝酒等行為，於2022年遭到海軍懲處降級為上校。(美聯社)

紐約時報報導，前總統川普任內白宮醫師、現任共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)原本官拜海軍少將，但因擔任白宮醫師期間不當對待部屬，工作時喝酒、服用安眠藥，2022年遭到海軍懲處降級為上校。但已於2019年退役的傑克森，目前在國會議員網站個人介紹欄仍自稱「退休海軍少將」。

報導指出，根據2021年前完成的五角大廈調查報告，傑克森擔任白宮醫師期間在工作時喝酒、服用安眠藥，報告結論為傑克森應該受到懲處。現任及前任國防官員指出，海軍悄悄對傑克森祭出懲罰，在2022年夏天將他降級為上校。

傑克森的律師伍沃德(Stanley Woodward)拒絕對此置評。

海軍官員7日發表聲明說，調查報告出爐後，海軍對傑克森做出行政處分，但不願說明處分內容。

聲明指出，內部調查發現傑克森的行為不符海軍對領導將領的要求標準，海軍部長2022年7月對傑克森做出行政處分。

對軍方人士來說，降級處分決定即使在退休之後作出，也是軍旅生涯的重大汙點，尤其傑克森曾在川普和歐巴馬兩朝擔任過白宮醫師。

根據美軍薪俸等級表，受到降級處分影響，傑克森退休俸縮水13%。

傑克森是川普的堅定支持者，去年川普因為「封口費」案在紐約遭到起訴時，傑克森曾在社群媒體發文痛批民主黨。

傑克森在2022年出版回憶錄「堅守防線」(Holding the Line)裡自稱「川粉」(Trump person)，並說2021年1月6日國會暴動事件後一直與川普站在同一陣線。

2018年初，傑克森任職白宮醫師期間，曾為當時71歲的川普做健康檢查並公布報告，指稱川普身體一切良好，卻未透露血壓或膽固醇等數據。兩個月後，川普提名傑克森出任退伍軍人事務部部長，但不當對待部屬消息曝光後，傑克森退出提名。

川普 白宮 退休

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