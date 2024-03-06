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軍方直升機突出現 男騎雪地摩托車高速撞上斷左手「求償950萬」

編譯徐薏茹／綜合6日電
麻州男子史密斯五年前騎著雪地摩托車在一處簡易機場跑道上奔馳，突然撞上停在小徑上的一架軍用直升機，身受重傷。(美聯社)
麻州男子史密斯五年前騎著雪地摩托車在一處簡易機場跑道上奔馳，突然撞上停在小徑上的一架軍用直升機，身受重傷。(美聯社)

麻州一名男子數年前騎乘雪地摩托車時撞上軍方的一架黑鷹直升機，導致重傷，男子最近提出聯邦訴訟，向政府求償950萬元，用於支付他的醫療花費及薪資損失，並且追究軍方的責任。

2019年3月的一個夜晚，史密斯(Jeff Smith)騎著雪地摩托車奔馳，突然一幢黑影出現在他眼前，他緊急剎車，但仍無法躲過撞上停在小徑上的一架黑鷹直升機。

史密斯在這場事故中失去了左手臂，呼吸系統也頻頻出問題，無法全職工作。他表示：「過去五年一直在手術、復原、手術、復元中度過。」

斯普林菲爾德(Springfield)的聯邦地區法院法官預計將於今年稍後對這起訴訟做出裁決。

史密斯的律師稱，從紐約德拉姆堡(Fort Drum)起飛進行夜間訓練的陸軍機組人員疏忽大意，將漆著迷彩的64呎直升機停在鮮少使用的Albert Farms機場，該機場在冬季也作為雪地摩托車場地。

史密斯也控告這做位於麻州沃辛頓(Worthington)的機場業主，指控他們將跑道開放給雪地摩托車使用，卻又同時允許黑鷹直升機降落在同一區域。機場業主已和史密斯達成和解。

史密斯稱黑鷹機組人員做的保護措施不夠，包括未設置警告，任由這架1萬4500磅的直升機停放在雪地摩托車往來的跑道上，無人看管，也未設立照明。

Albert Farms機場是聯邦航空管理局核准的簡易跑道，機組人員作證時表示經常在類似地點執行演習訓練。但史密斯表示，他已經在該跑道上騎行100多次，上次看到有飛機使用該跑道是數十年前，當時他還是個孩子，而且從來沒有出現軍用飛機。

史密斯的律師戴斯賈丁斯(Douglas Desjardins)說：「我們一開始就認為，讓一架直升機降落在繁忙的雪地摩托車路徑上是矛盾的。」他表示是因為政府不回應他當事人所提出的損害賠償，所以才提起訴訟。

他聲稱，陸軍內部調查非常清楚地表明，機組人員知道他們降落在一條繁忙的雪地摩托車路徑上。

尾翼遭尾翼遭遭撞毀損的黑鷹直升機。(美聯社)
尾翼遭尾翼遭遭撞毀損的黑鷹直升機。(美聯社)

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