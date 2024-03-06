我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多月豪雨 地表最乾之地死亡谷意外成泛舟勝地

紐約午後將降大雨 市府警告：防淹水、交通延誤

不想看到卻無法避免…拜登川普「二戰」美國人怎麼選？

記者顏伶如／即時報導
今年總統大選成為拜登（左）與川普（右）二次對決。（美聯社）
今年總統大選成為拜登（左）與川普（右）二次對決。（美聯社）

前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)在「超級星期二」(Super Tuesday)結束隔天宣布退出共和黨初選，2024年總統大選戰局幾可定調為拜登總統與前總統川普二次對決。紐約時報6日分析，如此發展是許多美國人希望避免的，現在卻成了無法逃避的現實(inescapable reality)。

美國將出現近70年來候選人在總統大選再次對決的局面。1952年、1956年大選，艾森豪(Dwight D. Eisenhower)兩度對戰史蒂文生(Adlai Stevenson)。1912年大選，現任總統塔夫特(William Howard Taft)爭取連任，前任統統羅斯福(Theodore Roosevelt)是挑戰者，但最後勝選的是威爾遜(Woodrow Wilson)。

紐約時報分析，拜登與川普二度交手，選戰將長達八個月，雙方各自民調都有極不受歡迎的某些弱點，兩人都拿對手當成選舉策略的攻擊主軸，2024年大選預料將充滿大量負面宣傳。

拜登形容川普威脅美國民主基本精神，但避談川普官司纏身的刑事、民事起訴。77歲的川普則批評81歲的拜登年紀太大，體力衰弱，無法勝任元首任務。川普5日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時聲稱，拜登身邊圍繞都是法西斯主義者及共產主義者，「都是那些人在做決定，不是拜登在做決定」。

紐約時報報導，川普發言透露著接下來選舉期間可能出現各種尖酸刻薄、帶有陰謀論色彩的論述。

2024年大選將是許多重大事件與政策處理的人民公投，包括美軍撤離阿富汗、俄烏戰爭、通膨與高利率、墮胎權、邊境危機、國會暴動導致1200多人遭聯邦起訴，包括川普在內。

拜登7日將發表國情咨文(State of the Union)，各界密切關注演說中將如何爭取選民支持連任。

川普選戰策略主打移民問題，承諾當選後上台第一天就會讓邊境得以鞏固，即使變成「獨裁者」(dictator)也在所不辭。

經濟問題將在今年大選扮演關鍵影響，雖然經濟蒸蒸日上，美國民眾卻未顯樂觀，2022年通膨高漲讓民眾叫苦連天，拜登民調支持度沒有因為美國經濟表現良好而獲加分。

川普 拜登 紐約時報

上一則

海理退選之後 支持者投給誰？

下一則

川普超級星期二大勝後 共和黨大老麥康諾表態支持

延伸閱讀

海理退選之後 支持者投給誰？

海理退選之後 支持者投給誰？
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
拜登選前最後一次國情咨文演說 納瓦尼遺孀無法出席

拜登選前最後一次國情咨文演說 納瓦尼遺孀無法出席

熱門新聞

馬斯克在特斯拉領取558億元薪酬案被法官撤銷，股東的律師團隊要求破天荒的56億元報酬。(歐新社)

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

2024-03-02 21:48
潘勤軒2月29日承認殺害素未謀面的蔣凱文。(警方提供)

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

2024-03-01 09:51
佛州一對華人夫婦在西雅圖假冒亞馬遜送貨員，先是傷害一名母親，再綁架她七個月大的女兒，犯案後不久落網；圖為示意圖非當事人。（路透資料照片）

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

2024-03-03 21:08
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

2024-02-29 21:34
在亞馬遜電商平台上銷售的中國製Eken牌門鈴無線攝影鏡頭，傳出有安全漏洞，可能讓有心人士利用手機應用程式加以監控。(Amazon)

中製門鈴爆「重大安全漏洞」2網站急下架 Amazon還在賣

2024-03-01 18:50
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

2024-03-04 19:03

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說

德國男子「偷偷接種」217次新冠疫苗 醫學團隊檢查後這樣說