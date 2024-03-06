不想看到卻無法避免…拜登川普「二戰」美國人怎麼選？

今年總統大選成為拜登（左）與川普（右）二次對決。（美聯社）

前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)在「超級星期二」(Super Tuesday)結束隔天宣布退出共和黨初選，2024年總統大選戰局幾可定調為拜登 總統與前總統川普 二次對決。紐約時報 6日分析，如此發展是許多美國人希望避免的，現在卻成了無法逃避的現實(inescapable reality)。

美國將出現近70年來候選人在總統大選再次對決的局面。1952年、1956年大選，艾森豪(Dwight D. Eisenhower)兩度對戰史蒂文生(Adlai Stevenson)。1912年大選，現任總統塔夫特(William Howard Taft)爭取連任，前任統統羅斯福(Theodore Roosevelt)是挑戰者，但最後勝選的是威爾遜(Woodrow Wilson)。

紐約時報分析，拜登與川普二度交手，選戰將長達八個月，雙方各自民調都有極不受歡迎的某些弱點，兩人都拿對手當成選舉策略的攻擊主軸，2024年大選預料將充滿大量負面宣傳。

拜登形容川普威脅美國民主基本精神，但避談川普官司纏身的刑事、民事起訴。77歲的川普則批評81歲的拜登年紀太大，體力衰弱，無法勝任元首任務。川普5日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時聲稱，拜登身邊圍繞都是法西斯主義者及共產主義者，「都是那些人在做決定，不是拜登在做決定」。

紐約時報報導，川普發言透露著接下來選舉期間可能出現各種尖酸刻薄、帶有陰謀論色彩的論述。

2024年大選將是許多重大事件與政策處理的人民公投，包括美軍撤離阿富汗、俄烏戰爭、通膨與高利率、墮胎權、邊境危機、國會暴動導致1200多人遭聯邦起訴，包括川普在內。

拜登7日將發表國情咨文(State of the Union)，各界密切關注演說中將如何爭取選民支持連任。

川普選戰策略主打移民問題，承諾當選後上台第一天就會讓邊境得以鞏固，即使變成「獨裁者」(dictator)也在所不辭。

經濟問題將在今年大選扮演關鍵影響，雖然經濟蒸蒸日上，美國民眾卻未顯樂觀，2022年通膨高漲讓民眾叫苦連天，拜登民調支持度沒有因為美國經濟表現良好而獲加分。