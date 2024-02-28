開放後院變狗狗公園 退休夫妻每月爽賺3500元

示意圖。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)報導，開放自家後院讓其他民眾帶小狗前來玩耍，是獲利機會出乎意料的副業(side hustle)，住在俄勒岡州 俄勒岡市(Oregon City)一對退休 夫妻每月賺取收入高達3500元。

65歲尼芬杜夫(Dale Neffendorf)與妻子黛安‧尼芬杜夫(Dianne Neffendorf)是退休農民，把自家後院打造成適合小狗跑跳的安全空間，彷彿小型的狗狗公園(dog park)，透過小狗活動空間訊息平台Sniffspot刊登廣告，允許社區民眾帶小狗前來玩耍。

報導指出，開放自家後院成為小狗活動空間的副業，除了讓尼芬杜夫獲得不錯的額外收入，還晚年生活增添不少樂趣。

黛安‧尼芬杜夫受訪時說，這項副業讓她的人生因此改變。

她說：「有了這些收入，我們的退休生活可以不必再像以往那樣，在財務方面必須斤斤計較。」

她指出：「朝窗外望去，我們看到很多民眾開心地跟小狗一起玩。對他們來說，可以帶小狗到除了公共狗狗公園的其他地點跑跑跳跳，真的滿不錯的，公共公園則比較有壓力，有陌生的小狗，還會擔心小狗傳染病。」

由於市場需求相當強勁，尼芬杜夫夫妻體認到自家後院經營小狗樂園，果然是確實可行的副業。

黛安‧尼芬杜夫說，整天都忙著接聽客人的洽詢電話，或回覆客人詢問，時時刻刻查看行事曆的空檔，並且確認收款日期。她表示，Sniffspot處理了許多技術層面的問題，「它讓我有了新的人生，而且非常完美」。

對於其他想要開放後院當小狗活動空間的民眾，黛安‧尼芬杜夫建議，最好先跟左鄰右舍徵詢意見，「對於收費標準要務實一點」。

她說，如今如果想要增加額外收入，一定要用點心思，尤其是退休族。

她表示：「只要發揮創意，能做的事情其實有很多。」