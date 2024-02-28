我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

開放後院變狗狗公園 退休夫妻每月爽賺3500元

記者顏伶如／即時報導
示意圖。(美聯社)
示意圖。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)報導，開放自家後院讓其他民眾帶小狗前來玩耍，是獲利機會出乎意料的副業(side hustle)，住在俄勒岡州俄勒岡市(Oregon City)一對退休夫妻每月賺取收入高達3500元。

65歲尼芬杜夫(Dale Neffendorf)與妻子黛安‧尼芬杜夫(Dianne Neffendorf)是退休農民，把自家後院打造成適合小狗跑跳的安全空間，彷彿小型的狗狗公園(dog park)，透過小狗活動空間訊息平台Sniffspot刊登廣告，允許社區民眾帶小狗前來玩耍。

報導指出，開放自家後院成為小狗活動空間的副業，除了讓尼芬杜夫獲得不錯的額外收入，還晚年生活增添不少樂趣。

黛安‧尼芬杜夫受訪時說，這項副業讓她的人生因此改變。

她說：「有了這些收入，我們的退休生活可以不必再像以往那樣，在財務方面必須斤斤計較。」

她指出：「朝窗外望去，我們看到很多民眾開心地跟小狗一起玩。對他們來說，可以帶小狗到除了公共狗狗公園的其他地點跑跑跳跳，真的滿不錯的，公共公園則比較有壓力，有陌生的小狗，還會擔心小狗傳染病。」

由於市場需求相當強勁，尼芬杜夫夫妻體認到自家後院經營小狗樂園，果然是確實可行的副業。

黛安‧尼芬杜夫說，整天都忙著接聽客人的洽詢電話，或回覆客人詢問，時時刻刻查看行事曆的空檔，並且確認收款日期。她表示，Sniffspot處理了許多技術層面的問題，「它讓我有了新的人生，而且非常完美」。

對於其他想要開放後院當小狗活動空間的民眾，黛安‧尼芬杜夫建議，最好先跟左鄰右舍徵詢意見，「對於收費標準要務實一點」。

她說，如今如果想要增加額外收入，一定要用點心思，尤其是退休族。

她表示：「只要發揮創意，能做的事情其實有很多。」

退休 俄勒岡州

上一則

德州野火蔓延 核武設施一度停運

延伸閱讀

為邊境移民危機槓上華府 德州「脫美」呼聲再起

為邊境移民危機槓上華府 德州「脫美」呼聲再起
CPAC年會 將成川普潛在副手們較勁舞台

CPAC年會 將成川普潛在副手們較勁舞台
為川普罰金眾籌 3天進帳60萬 GoFundMe被指違反原則

為川普罰金眾籌 3天進帳60萬 GoFundMe被指違反原則
誰當川普副手？他們將出席CPAC年會 為「副總統」較勁

誰當川普副手？他們將出席CPAC年會 為「副總統」較勁

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

2024-02-26 11:47
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

2024-02-24 08:48

超人氣

更多 >
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月

進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月