著陸成功但跌倒躺下 登月器「奧德修斯號」電池壽命倒數

「奧德修斯號」電池壽命可能只剩幾個小時。（美聯社）

美國直覺機器公司（Intuitive Machines）今天表示，上週在歷史性著陸過程中翻倒的月球登陸器「奧德修斯號」（Odysseus）電池壽命可能只剩幾個小時。

總部位於休士頓 的直覺機器公司所打造的奧德修斯號22日從月球軌道降落，登陸月球南極附近。這是美國逾半世紀以來首次登月任務，也是歷來首艘民間太空 飛行器登月。

然而，奧德修斯號的6條著陸腿中，有1足在最後下降期間被卡住，使得探測器翻倒在月球表面，側躺在一塊岩石上。

這項由美國國家航空暨太空總署（NASA）部分資助的任務，原本預計歷時7至10天。

法新社報導，直覺機器公司今天在舊稱推特 （Twitter）的社群平台X發文說：「飛行控制人員與奧德修斯號保持通訊。今天上午，奧德修斯號有效發送了酬載科學數據和圖像，以推進公司的任務目標。」

直覺機器公司還說：「飛行控制人員正在對這個登陸器的電池壽命進行最終確定，電力可能還能持續10至20小時。」

直覺機器公司昨天表示，飛行控制人員打算持續蒐集奧德修斯號傳來的資料，直至這艘登月器的太陽能板無法再照到日光。

路透報導，直覺機器公司說，在太陽落在極地著陸點之前，奧德修斯號可能共運作6天。

由於奧德修斯號著陸時傾倒，導致任務期程縮短，有多少酬載的研究數據和圖像可能無法蒐集，還有待觀察。