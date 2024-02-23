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夏威夷女子崖邊落水 男友稱救援人員1小時未救起致溺亡

世界新聞網何卓賢／即時報導
29歲的夏威夷女子卡萊奧卡拉烏拉·卡內科亞意外落水身亡。(截取自Hawaii News Now YouTube)
29歲的夏威夷女子卡萊奧卡拉烏拉·卡內科亞意外落水身亡。(截取自Hawaii News Now YouTube)

一名29歲的夏威夷女子近日在懸崖邊意外落水身亡，其生前男友怪罪救援人員不力，稱眼睜睜看著她掙扎近一小時卻無必要的設備將她救起，才最終導致她的死亡。

據Hawaii News Now報導，死者為夏威夷基歐(Keaau)居民卡萊奧卡拉烏拉·卡內科亞(Kalaiokealaula Ashley Nicole Reyes Kanekoa)，本月17日約凌晨2時左右與男友迪倫·加普(Dylan Gapp)在夏威夷天堂公園一個懸崖邊觀浪，不幸失足掉落懸崖並掉入海裡。

夏威夷警方表示，在接到報警電話的七分鐘之內就跟消防員一起趕到現場，當時消防車上面沒有海洋救援需要的設備，並且在晚上入水對救援人員來說太危險。

男友加普表示，由於救援人員沒有救援用浮力裝置，所以他就自己去找了一塊木筏扔給女友，讓她可以浮在水面。當向救援人員索要方便固定她用的繩索時，加普稱救援人員表示「我們沒有繩索」。「我坐在岸邊看她受苦了45分鐘到一個小時，一直在喊叫求幫忙，他們(救援人員)說有船會來的。」

警方補充稱，他們向消防部門要求派出救援船隻，並且申請派出消防直升機，還聯絡了海岸防衛隊。

但加普表示，已經等了一個小時，救援船隻和直升機都沒來的時候，他已心急如焚，跑去穿上腳蹼游出去找人，搜救無果回到岸邊的時候，救援人員表示已經看不見落水的卡內科亞的蹤影。

夏威夷消防部門後來解釋，救援直升機因為當晚風太大無法飛行；救援船隻從15英里之外趕來，到達時已是凌晨4點，即卡內科亞落水後的兩小時。

最終，該日早8時，救援人員才在卡內科亞落水地點之外的4英里找到她，將她送到附近醫院。卡內科亞在10時58分被宣布死亡。

加普怪罪救援人員不力，才導致了卡內科亞的死亡，「她在木筏上一直喊，『我現在怎麼辦？我現在怎麼辦？』我一直安慰她說有人會來救你，他們會來救你。但他們沒有去救她。」

警方近日公布對此案調查結果，認為救援過程中不存在不當操作；卡內科亞的官方解剖死因被認定為是意外溺水身亡。

卡內科亞是兩個孩子的母親，男友加普描述她為「充滿愛心」的人，享受生命、總是在笑，並且「很愛她的孩子」。

溺亡女子卡內科亞的男友加普。(截取自Hawaii News Now YouTub...
溺亡女子卡內科亞的男友加普。(截取自Hawaii News Now YouTube)

夏威夷

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