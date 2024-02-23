俄烏戰爭2周年前夕 經濟學人：西方對俄制裁效果不彰

俄國總統普亭。(美聯社)

俄烏戰爭已經持續近兩年，美國國會議員在華府正為是否繼續軍援烏克蘭 爭論不休。相形之下，他們對金融制裁俄羅斯 總統普亭較具信心，然而問題是制裁效果並不顯著。

英國「經濟學人」（The Economist）報導，根據制裁觀察網站Castellum.ai，美國、歐洲及其盟邦自2022年2月迄今，對超過1萬6500個俄國 目標實施制裁。

制裁的用意在於，藉由西方對全球貿易及金融的影響力，阻止普亭（Vladimir Putin）獲得作戰所需的技術和強勢貨幣。針對全球最大經濟體之一的俄國實施一系列制裁，其規模號稱前所未見，經濟學人並指隨之而來的衝擊，恐導致俄國陷入現金短缺困境，甚至促使政變爆發。

現實情況卻截然不同。俄國經濟更具韌性，而制裁行動比原本預期具有更多漏洞。這場戰爭也顯示全球貿易和資金流動能多快找到途徑，繞過擋在路上的障礙。

以原油為例，2022年俄國西部約60%原油是由歐洲油輪運輸。接著七大工業國集團（G7）實施價格上限措施，規定除非每桶原油價格低於60美元，否則禁止其航運公司運輸俄國原油。

作為因應，「影子」基礎建設在西方控制範圍之外崛起，並以較高價格運輸俄國原油。杜拜和香港如今的石油交易量已超過日內瓦，而西方對全球能源秩序的掌控也隨之削弱。

其他商品的貿易流動也適應了新局面。即使西方不屈不撓地把俄國企業及個人列入黑名單，但世上有大部分人口住在拒絕跟進西方制裁的國家，也不太可能阻止新公司成立並在那裡做生意。就算歐盟對俄國的出口崩跌，亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯等地開始從歐洲進口更多商品，然後神秘地成為俄羅斯取得關鍵商品的重要供應商。

這解釋了為何美國及歐洲轉而採取「二級制裁」（secondary sanctions），但這會造成另一種問題：雖然二級制裁很有效，卻會帶來令人不快的副作用。光是二級制裁的威脅，就可能導致銀行崩潰。事實上中國多家銀行因擔心美國「山姆大叔」（Uncle Sam）的影響力，現已更小心處理與俄國企業的交易。

不幸的是，如果美國堅持訴諸這樣的權力，長期而言將有損其對全球金融體系的影響，而鞏固這個體系對美國有實質利益。就連美國在歐洲最堅定的盟國，都憎惡美國實施二級制裁，這些制裁過去曾導致部分銀行蒙受巨額罰款。

此外，隨著世界愈形分裂，美國也恐因此疏遠自己正希望攏絡的新興國家，促使它們為逃離美國控制而避用美元，這也會削弱美國對全球金融體系的控制。

對華府及布魯塞爾的決策者而言，動用制裁具有誘人的吸引力。當政治上對資助戰爭的支持消退，制裁似乎能以一種較便宜的方式削弱俄羅斯、捍衛烏克蘭。

然而過去兩年已經顯示，這樣的想法是多麼一廂情願。制裁力度不足，加強制裁長期而言更會適得其反。世上並不存在魔法般的武器，金融戰無法取代提供烏克蘭所需的金錢和武器。