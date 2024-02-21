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誰當川普副手？他們將出席CPAC年會 為「副總統」較勁

記者顏伶如／即時報導
左起：斯特凡尼克、諾姆、范斯、拉馬斯瓦米。(美聯社、路透)
左起：斯特凡尼克、諾姆、范斯、拉馬斯瓦米。(美聯社、路透)

「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)為期四天的年度會議21日開幕，可望獲得共和黨提名參加2024年大選的前總統川普預料將是全場焦點。新聞周刊(Newsweek)21日報導，外傳被列入川普副手考慮名單的斯特凡尼克(Elise Stefanik)、范斯(J.D. Vance)、諾姆(Kristi Noem)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)都已敲定出席會議，今年會議將成為有意爭取出任副總統的共和黨人士在川普面前力求表現的較勁舞台。

岱頓大學(University of Dayton)政治系副教授狄凡恩(Christopher Devine)說，選戰已進入「挑選副手」的階段，「保守派政治行動會議」年會剛好是對副總統大位有興趣者的毛遂自薦最佳時機。

狄凡恩說，目前仍處於初步階段，川普可能等到今夏才拍板選舉搭擋，但有意爭取出任副總統的有志之士，將把這場年會變成自己的面試機會。

新聞周刊報導，史考特(Tim Scott)、雷克(Kari Lake)也被媒體報導點名為川普的副手考慮人選。

狄凡恩分析，雷克經常「保守派政治行動會議」發表演講，但川普不太可能延攬出任副手，因為她正在參選的亞利桑納州聯邦參議員選舉，競爭非常激烈。

他說，倘若川普挑選雷克擔任副總統，就等於放棄亞州參議員選舉，共和黨恐失去贏得參院多數席次的機會。

狄凡恩表示，俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)是否可能成為川普副手，值得觀察。

他說，喬登位居有高度影響力的眾院司法委員會主席，「保守派政治行動會議」年會期間若運用權力，有機會在爭取副總統的諸多對手當中脫穎而出。

川普 共和黨 參議員

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