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納瓦尼逝世多日 川普首度打破沉默 未譴責普亭

中央社華盛頓19日綜合外電報導
川普首度打破沉默公開談及納瓦尼。(美聯社)
川普首度打破沉默公開談及納瓦尼。(美聯社)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上周猝逝，西方領袖一致抨擊俄國總統普亭，前總統川普卻避談此事，遭到政敵批評。川普今天終於首度打破沉默公開談及納瓦尼，但未譴責普亭。

路透報導，俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼（ Alexei Navalny）16日傳出驟逝消息後，共和民主兩黨前總統們及國會領袖紛紛斥責普亭（Vladimir Putin）。

但川普卻對此保持沉默。川普過去曾因稱讚普亭而挨批，目前他正競逐共和黨總統候選人提名資格，競爭對手前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）也批評他未譴責普亭。

不過，川普今天在自家社群媒體Truth Social首度打破沉默寫道：「納瓦尼猝逝，讓我越來越意識到我們國家正在發生的事情。」

川普寫說：「這是一個緩慢、持續的進程，不誠實、激進的左翼政客、檢察官和法官正帶領我們走上毀滅之路。」

他提及：「開放的邊界、被操縱的選舉和極不公平的法庭判決正在摧毀美國。我們是一個正在衰落的國家，一個失敗的國家！2024年讓美國再次偉大。」

但川普仍未針對納瓦尼之死譴責普亭。最近，川普曾在造勢場合上暗示，他鼓勵俄羅斯攻擊未履行財政義務的北大西洋公約組織（NATO）成員國，此言一出掀起海內外批評聲浪。

川普 普亭 納瓦尼

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