撰文促美眾院支持軍援烏克蘭 英外相卡麥隆遭嗆「管太多」

英國交大臣卡麥隆。(歐新社)

英國外交大臣卡麥隆日前在美國政治網媒發表文章，敦促美國國會支持新的烏克蘭軍援包裹方案，提醒美國不要表現出「1930年代對希特勒所展示的軟弱」，但遭到共和黨眾議員 反駁，要他「少來了」，應該先關心自己的國家。

BBC報導，參院13日通過總額逾950美元援外法案，其中包括提供烏克蘭近600億美元軍援，但眾議院共和黨領導人威脅要加以封殺。

卡麥隆在「國會山莊」新聞網站發表的文章，敦促國會支持援烏撥款包裹方案，稱自己將「拋下所有外交禮節」。他寫道，「我不希望我們表現出1930年代對希特勒所展示的軟弱。他回頭要求更多，為了阻止他的侵略行為，讓我們付出了更多的生命」。

卡麥隆表示，「我不希望我們表現出，當普亭 在2008年入侵喬治亞時，對他所展示的軟弱，或者他在2014年占領克里米亞和頓巴斯大部分地區時，回應上的不確定性。然後回頭，用他在2022年的侵略行為，讓我們付出了更多代價」。

這番話形同盟邦外長強力干預美國國內政局，引發一些共和黨國會議員批評。

前總統川普支持者眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）告訴天空新聞，「少來了，卡麥隆需要操心他自己的國家」。

眾議員羅森戴爾（Matt Rosendale）則告訴BBC廣播4台，卡麥隆「應該關心他自己的政府，不是美國政府」，並指「某人試圖向美國眾院提建議，目前的影響充其量會是微乎其微。我對蒙大拿人民負責，而不是英格蘭人民」。

針對共和黨眾議員的抨擊，正在波蘭訪問的卡麥隆表示，他「並不是想用任何方式跟美國朋友說教，或者告訴美國朋友該做什麼」。

不過，卡麥隆說，「我們絕不能讓（俄國總統）普亭認為，他可以等到我們停手或把我們拖垮，這就是美國國會這次表決如此重要的原因」。他還警告，世界上其他國家將會盯著看，「中國會盯著看，伊朗會盯著看」。