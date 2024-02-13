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川普提豁免權保護上訴 最高院促特檢一周內回應

記者顏伶如／即時報導
最高法院13日給特別檢察官史密斯(右)一周期限，對前總統川普(左)提出豁免權保護上訴做出回應。（路透）
最高法院13日給特別檢察官史密斯(右)一周期限，對前總統川普(左)提出豁免權保護上訴做出回應。（路透）

最高法院13日給特別檢察官史密斯(Jack Smith)一周期限，對前總統川普提出豁免權保護上訴做出回應。華府特區聯邦上訴法院6日裁定川普不受總統豁免權保護，遭控推翻2020年大選結果的聯邦犯罪起訴案可以持續進行。川普則向最高法院提出緊急上訴。

最高法院13日在簡短裁決書中，下令史密斯20日前做出回應。

「國會山莊報」(The Hill)分析，以最高法院安排的日期來看，對照最高法院最近處理的幾件緊急動議，時程進度並沒有特別加快，由此可見大法官並不認為這起案件有速審速決的急迫性。上個月，反平權行動團體挑戰西點軍校(U.S. Military Academy at West Point)繼續考量族裔因素的招生政策，最高法院接到緊急動議之後，下令西點軍校四天之內做出回應。

川普12日向最高法院提出緊急上訴，請求大法官擋下華府特區聯邦上訴法院裁決。自從遭到起訴以來，川普一直主張具有總統豁免權可以不必受到司法究責，拖延開庭日期。

「國會山莊報」指出，川普上訴將如何獲得大法官裁定，後果影響極為重大，關係著川普是否在今年大選投票日之前為推翻2020年選舉案出庭面臨審判。

川普遭控干預2020年大選的官司原本排訂3月4日開庭，但聯邦法院法官已宣布延期，等候上訴法院對於川普聲稱具有豁免權的判決結果，如今則要等待最高法院裁決。

史密斯原本打算讓干預大選案盡快開庭，以免時間拉長恐將夜長夢多，川普若贏得大選再次掌理白宮，將可以為自己赦罪，或下令司法部撤銷起訴。

史密斯可以加快腳步，提前在最高法院要求的期限之前做出回應。

川普涉嫌推翻2020年大選結果導致支持者在2021年1月6日暴力攻占國會大廈，企圖阻止選舉人票確認程序。2023年8月，川普遭四項聯邦重罪起訴，包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人等。川普對所有指控均辯稱無罪。

川普 華府特區 大法官

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