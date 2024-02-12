大鹽湖富含鋰礦 初創公司募資1.45億準備開採

大鹽湖檔案照。(美聯社)

位於猶他州 西北部的大鹽湖(Great Salt Lake)是西半球最大鹹水湖，富含鋰礦(lithium)是生產電動車電池的重要原料。華爾街日報12日獨家報導，來自加州的初創公司Lilac Solutions本周將宣布已向科技富豪比爾‧蓋茲(Bill Gates)創辦的「突破能源風險投資 基金」(Breakthrough Energy Ventures)等投資方共計募得1億4500萬元，抽鹹水提取鋰礦的開採計畫今夏動工。

Lilac Solutions指出，從大鹽湖湖水完成提取之後將灌回湖中，降低鋰礦開採過程環境衝擊。產量到達尖峰時期，估計每分鐘可抽取8萬加侖湖水，座落於猶他州北部的廠區目標每年生產高達2萬公噸的電池等級鋰礦。

美國朝向乾淨能源積極轉型，大鹽湖是旨在提高國內鋰礦供應量的數十個開採計畫之一。拜登 政府投資數十億元加強電池供應鏈，降低美國在電池礦產對中國的依賴。

報導指出，美國鋰礦開採面臨的挑戰是，如何在盡量減少環境損害的前提下有效提取礦產。

Lilac Solutions創辦人兼執行長施奈德克(Dave Snydacker)說，美國擁有非常龐大的鋰礦，「但這種化學物質的處理難度很高」。 鋰礦提取技術已存在數十年，但Lilac Solutions表示，自行研發技術能夠減少環境衝擊。

位於智利等地的開採業者，普遍作法是將鹹水抽入人造池塘，在長達18個月以上的過程裡，利用蒸發過程將鋰從其他物質當中單獨挑出。抽取地下水的缺點在於影響珍貴的用水資源，製造過程可能留下有毒殘留。

施奈德克表示，Lilac Solutions表示研發技術讓提取過程縮短到數小時而已，可以保存自然環境蓄水量。他說，公司花了50萬多小時針對來自全球各地的70多種鹵水抽樣測試新技術。

Lilac Solutions募得資金的投資方還包括日本工業大廠三菱集團(Mitsubishi)。施奈德克說，目前正與大型電池製造廠與汽車製造廠洽談鋰礦供應，在智利也推出實驗計畫。