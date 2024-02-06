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「曾是泰勒絲的力量」鄉村歌手托比·基思 62歲胃癌病逝

記者胡玉立／即時報導
著名鄉村歌手托比·基思(Toby Keith)5日因胃癌過世，享年62歲。基思的音樂生涯長達40年，共發行過21張專輯和7張合輯，唱片銷量逾4000萬張。(美聯社)
著名鄉村歌手托比·基思(Toby Keith)5日因胃癌過世，享年62歲。基思的音樂生涯長達40年，共發行過21張專輯和7張合輯，唱片銷量逾4000萬張。(美聯社)

著名鄉村歌手托比·基思(Toby Keith)5日過世，享年62歲。基思的音樂生涯長達40年，共發行過21張專輯和7張合輯，唱片銷量逾4000萬張，42首歌打入告示牌鄉村音樂排行榜進入前十名，其中20首登上排行榜首。他在2015年進入詞曲作者名人堂。

基思官網聲明寫道，基思5日在家人陪伴下，死於胃癌；「他優雅又勇敢地打了一仗」。基思身後留下妻子和三名子女。

基思2022年透露罹癌消息，但仍繼續表演，最近還在拉斯維加斯連唱三場，門票全部售罄。他1月接受媒體採訪時表示，「癌症就像在坐雲霄飛車，你坐在上頭，等著離開；卻可能永遠不會離開」。

基思1961年7月8日生於奧克拉荷馬州克林頓(Clinton)，自幼創作歌曲。1993年首次發行個人專輯，即以單曲「本應成為牛仔」(Should've Been a Cowboy)，一舉登上鄉村歌曲排行榜第一名。

基思的歌詞往往結合狂傲、愛國和樸實情感，時而引發爭議。2002年的知名歌曲「紅白藍的禮遇(憤怒的美國人)」（Courtesy of the Red, White and Blue ），又稱「The Angry American」，靈感源自他父親去世和911恐怖攻擊。

基思曾獲七項葛萊美獎提名，並獲16項鄉村音樂獎，2013年獲生涯成就獎。2021年獲時任總統川普頒發國家藝術獎章。

基思2005年創建Show Dog Nashville獨立唱片公司；他也是大機器唱片(Big Machine Records)投資人，該公司簽下了剛出道的泰勒絲(Taylor Swift)。2005年，年方17歲的泰勒絲曾在訪問時談到基思表示，「你和他同在一個房間裡，就能感覺到一股力量。」

基思2016年曾告訴芝加哥論壇報，他擁有泰勒絲品牌的一部分，單靠那些版稅就可以「什麼事都不用做了」。

泰勒絲 奧克拉荷馬州 癌症

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