加州「大氣河」 8縣進入緊急狀態 強降雨將持續至6日

加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。（歐新社）

加州 近日遭遇「大氣河」現象及冬季風暴引發的強降雨、暴雪及大風等極端天氣，超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。加州州長紐森 4日宣布該州8個縣進入緊急狀態 。

據加州州長辦公室的消息，洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣、聖路易斯奧比斯波縣、聖塔芭芭拉縣及文圖拉縣已進入緊急狀態。該緊急狀態授權美國國民警衛隊在有需要時參與應對災情，為受災居民提供救濟，為州外承包商和公用事業公司維修風暴損壞的設施提供便利。

紐森在一份聲明中說，這場嚴重風暴給加州帶來的影響極其危險，甚至可能危及民眾生命。加州已準備好在受災地區投入「創紀錄」的應急資金，以應對風暴造成的破壞。

目前，加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。截至5日上午，全州有近48萬民眾斷電。據美國國家氣象局天氣預報中心最新消息，「大氣河」現象給加州帶來的強降雨、大風、山區強降雪等天氣將持續至6日。