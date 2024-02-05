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加州「大氣河」 8縣進入緊急狀態 強降雨將持續至6日

新華社／洛杉磯5日電
加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。（歐新社）
加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。（歐新社）

加州近日遭遇「大氣河」現象及冬季風暴引發的強降雨、暴雪及大風等極端天氣，超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。加州州長紐森4日宣布該州8個縣進入緊急狀態

據加州州長辦公室的消息，洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、聖地牙哥縣、聖路易斯奧比斯波縣、聖塔芭芭拉縣及文圖拉縣已進入緊急狀態。該緊急狀態授權美國國民警衛隊在有需要時參與應對災情，為受災居民提供救濟，為州外承包商和公用事業公司維修風暴損壞的設施提供便利。

紐森在一份聲明中說，這場嚴重風暴給加州帶來的影響極其危險，甚至可能危及民眾生命。加州已準備好在受災地區投入「創紀錄」的應急資金，以應對風暴造成的破壞。

目前，加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。截至5日上午，全州有近48萬民眾斷電。據美國國家氣象局天氣預報中心最新消息，「大氣河」現象給加州帶來的強降雨、大風、山區強降雪等天氣將持續至6日。

「大氣河」是出現在約1.5千米高空的大氣水汽密集輸送帶，寬可達數百公里，長可綿延數千公里。在加州經歷的 「大氣河」現象中，來自熱帶太平洋的氣流與在太平洋東北部上空迅速增強的低壓系統相互作用產生風暴，可導致山洪爆發、泥石流、樹木房屋倒塌等災難。

加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。（路透）
加州超過3800萬民眾處於洪水預警覆蓋區域。（路透）

加州 緊急狀態 紐森

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