內華達州餐飲勞資今早談判 若破局將罷工 「拜登可能現身相挺」

若內華達州餐飲從業人員工會5日將罷工，拜登總統可能會親臨現場支持。圖為拜登4日在內華達州拉斯維加斯造勢。(歐新社)

內華達州 餐飲從業人員工會主席告訴路透，勞工 明天若上街頭罷工，總統拜登 可能親臨現場力挺勞工，此舉將讓他與2024年大選戰場州的另一群工人緊密聯繫在一起。

具政治影響力的勞方內華達州餐飲從業人員工會（Nevada Culinary Workers Union Local 226）和資方拉斯維加斯市區大飯店暨賭場（Downtown Grand Hotel & Casino）必須在明天上午達成協議；若未能達成，工會旗下勞工可能走上街頭罷工。

此工會主席兼財務長帕帕喬治（Ted Pappageorge）在接受路透採訪時表示，拜登已承諾一旦勞工進行罷工，他本人將加入行列。拜登明天將抵達拉斯維加斯，替為期兩天的造勢活動畫下句點。

內華達州餐飲從業人員工會已與拉斯維加斯其他飯店和賭場達成30多項協議，涵蓋5萬名勞工。

拜登的競選團隊拒絕對此發表評論。白宮與競選團隊還未提供拜登明天的行程時間表。

若這次拜登到場聲援罷工，這將是他繼去年9月在密西根州參加汽車勞工罷工之後，第二度親臨罷工現場。聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）上個月宣布支持拜登連任。

就在上周，川普也會見擁有130萬成員、美國最大的工會之一國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters）的領導層和部分成員，以爭取勞工團體的支持。

在西部乾旱的內華達州，預計拜登會在6日輕鬆贏得民主黨總統候選人黨內初選。拜登的競選團隊認定，在11月總統大選中，內華達州將是兩黨競爭最激烈的七個戰場之一。這些搖擺州的選民在決戰時刻隨時可能偏向任何一方。

2020年，拜登在內華達州以3萬3596票臉勝共和黨川普，差距不到3%。而目前民調顯示，若兩人今年再次對決，很可能勢均力敵。