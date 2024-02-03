我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州禁中國人置產 聯邦上訴法院喊停

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

Vision Pro來了 2日在美上市 預購業績估6億

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果混合實境頭戴裝置Vision Pro，2日在美國開賣，執行長庫克親赴紐約門市歡迎消費者。 路透
蘋果混合實境頭戴裝置Vision Pro，2日在美國開賣，執行長庫克親赴紐約門市歡迎消費者。 路透

蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro，2日在美國正式上市，預購顧客這天開始可到門市取貨或運送到府。蘋果執行長庫克早上現身紐約市第五街的蘋果旗艦店，慶祝Vision Pro開賣。這個起價3,499美元的新產品，庫克說，以「今日擁有明日科技」這一點，價位在適當水準。

庫克在開賣活動上強調，Vision Pro裡有5,000個專利，消費者可以選擇每月分期付款這類負擔得起的付款方式。他表示，「考量到它的價值，我想我們定價在適當的水準」。

被蘋果公司形容代表了「空間運算時代」的Vision Pro，是蘋果2015年以後，首個重要新產品。Vision Pro上市之前，這個領域由臉書母公司Meta Platforms稱霸。蘋果寄望以公司擅長的行銷方式，讓Vision Pro能突破小眾市場格局，成就大事。

庫克將Vision Pro的問世，拿來與Mac、iPod、iPhone的誕生相提並論，他說，Vision Pro「加入了開天闢地產品的萬神殿」。

分析師估計自上月中開始的預購期，蘋果大約賣出18萬台Vision Pro，以每台起價3,499美元計算，至少已創造6億美元以上營收。

庫克 紐約市 臉書

上一則

川普稱美股為他2進白宮「發狂」 幕僚透露下任Fed主席有2人選

延伸閱讀

蘋果、Meta 進擊AI布局

蘋果、Meta 進擊AI布局
蘋果力推空間運算新品 Vision Pro美國開賣

蘋果力推空間運算新品 Vision Pro美國開賣
蘋果頭戴裝置Vision Pro為何開出3500美元天價？執行長庫克這樣解釋

蘋果頭戴裝置Vision Pro為何開出3500美元天價？執行長庫克這樣解釋
維州少年拍惡作劇視頻被槍擊 父親：願原諒槍手

維州少年拍惡作劇視頻被槍擊 父親：願原諒槍手

熱門新聞

賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

2024-01-31 05:42
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
圖為佛州迪士尼樂園。(路透)

他持「46年前門票」進了迪士尼 網友傻眼：漲太多

2024-01-30 12:29
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40
拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」。(截取自X@halalflow)

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

2024-01-31 09:04

超人氣

更多 >
「海灘遊俠」性感女星罹乳癌已擴散 後悔年輕時隆乳

「海灘遊俠」性感女星罹乳癌已擴散 後悔年輕時隆乳
佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉
曾參演300部港劇…58歲「御用老外」輕生亡 妻子數月前才離世

曾參演300部港劇…58歲「御用老外」輕生亡 妻子數月前才離世
史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」

史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」
洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶