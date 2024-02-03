Vision Pro來了 2日在美上市 預購業績估6億

蘋果混合實境頭戴裝置Vision Pro，2日在美國開賣，執行長庫克親赴紐約門市歡迎消費者。 路透

蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro，2日在美國正式上市，預購顧客這天開始可到門市取貨或運送到府。蘋果執行長庫克 早上現身紐約市 第五街的蘋果旗艦店，慶祝Vision Pro開賣。這個起價3,499美元的新產品，庫克說，以「今日擁有明日科技」這一點，價位在適當水準。

庫克在開賣活動上強調，Vision Pro裡有5,000個專利，消費者可以選擇每月分期付款這類負擔得起的付款方式。他表示，「考量到它的價值，我想我們定價在適當的水準」。

被蘋果公司形容代表了「空間運算時代」的Vision Pro，是蘋果2015年以後，首個重要新產品。Vision Pro上市之前，這個領域由臉書 母公司Meta Platforms稱霸。蘋果寄望以公司擅長的行銷方式，讓Vision Pro能突破小眾市場格局，成就大事。

庫克將Vision Pro的問世，拿來與Mac、iPod、iPhone的誕生相提並論，他說，Vision Pro「加入了開天闢地產品的萬神殿」。

分析師估計自上月中開始的預購期，蘋果大約賣出18萬台Vision Pro，以每台起價3,499美元計算，至少已創造6億美元以上營收。