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夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

世界新聞網何卓賢／即時報導
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

根據一份檀香山地區法院公布的最新起訴書，日前在夏威夷街頭被潑化學液體的中國籍女教師傷勢嚴重，可能已永久性毀容；嫌犯目前被控二級謀殺未遂和一級襲擊罪。

根據檀香山星廣報(Star-Advertiser)，中國女教師以及嫌犯的身分目前皆已公布。女教師為25歲的張丹英(Danying Zhang，音譯)，是歐胡島瑪利諾學校(Maryknoll School)的一名中文教師，自2022年起通過一項國際交換項目來到學校任教，父母來自山東。嫌犯為29歲的巴斯蒂安·馬赫萬(Sebastian Mahkwan)，本周一在檀香山地方法院首次出庭，被控二級謀殺未遂以及一級攻擊罪，保釋金為200萬。

根據法院文件，被潑化學液體之後，醫院急診室醫生表示，張丹英身體大面積出現嚴重燒傷，在醫院進行插管時發現，化學液體進入並燒傷了她的嘴巴和喉嚨，她的肺部也出現了陷落(her lungs were collapsing)；她臉的大部分，以及身體、腿和腳多個部分被燒傷，已造成永久性毀容，並且臉部和身體大面積需要進行皮膚移植。

根據美中人民友好協會(US-China Peoples Friendship Association)夏威夷分會，張丹英入院並在ICU接受治療兩天過後已經恢復了意識，但因為插管所以無法說話。該分會負責人Vernon Ching向新聞網站Hawaii News Now表示，張丹英雖然全身動彈不得躺在床上，但是仍然保持樂觀。他還表示，這起新聞受到越來越多中國民眾關注之後，機構積極跟張丹英在山東農村的父母取得聯繫，但他們很有可能是農民，甚至不一定收得到網路。

夏威夷中華總商會在GoFundMe平台上為她籌款，截至30日中午已經籌得12.6萬元。該協會還表示，張丹英在美並無家人，有一名公校教師男友，得知她被襲擊十分崩潰。

據報導，當地警局對嫌犯馬赫萬並不陌生，才能在事件發生後調看監控錄像的時候，快速認出他，並到他常出現的地方將他逮捕。當地一名警察塔瓦雷斯(Chantel Tavares)表示，在過去五年期間起碼有跟他互動過10次。1月22日，即事發前一天，馬赫萬才以8000美金保釋金獲釋，自10月以來，他就因被控三級襲擊罪和持有毒品罪，被關押在歐胡島社區懲教中心等候審訊。他沒有任何州級別的定罪紀錄，但曾經拿到過超過50張跟遊民相關的刑事傳票。

嫌犯巴斯蒂安·馬赫萬(Sebastian Mahkwan)。(截取自Hawaii...
嫌犯巴斯蒂安·馬赫萬(Sebastian Mahkwan)。(截取自Hawaii News Now/夏威夷警方)

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