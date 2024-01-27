砸大錢都擋不住川普 海理競選花費高了一倍仍落敗

前美國駐聯合國大使海理。路透

為了阻止川普 重返白宮，從華爾街到矽谷，富有的捐款人已砸下數千萬美元力挺角逐共和黨 總統初選的前美國駐聯合國大使海理，但這位前總統的支持度依舊勢不可擋。

路透社報導，這些金主學到了一個慘痛教訓，就算砸大錢也無法贏下共和黨總統候選人提名，至少無法藉此打敗獲得黨內多數選民支持的川普（Donald Trump）。

路透社分析提交給美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的競選財務文件發現，支持海理（Nikki Haley）的勢力過去一年所花費金額，比挺川普的主要外部團體多了一倍多。

根據紀錄，支持海理的主要超級政治行動委員會（super PAC）SFA基金（SFA Fund）在過去一年裡，已花費超過7000萬美元來支持她的競選活動。與億萬富翁科克（Charles Koch）有關的一個超級政治行動委員會也花了約4000萬美元來支持海理或反川普。

相比之下，挺川普的主要超級政治行動委員會MAGA Inc在相同期間的花費約為5000萬美元。

儘管如此，川普還是先後於1月15日的愛荷華州（Iowa）和23日的新罕布什爾州（New Hampshire）初選拿下勝利。

雖然海理誓言繼續參選，但川普已將所有競爭對手踢出這場競賽，且幾乎已確定將獲得共和黨提名，於11月大選對決美國現任總統、民主黨的拜登 （Joe Biden）。

海理本周以更強硬的態度面對川普，並在川普警告海理的捐款人停止資助她的情況下籌到資金。

然而，反川普的共和黨人顯然未能阻止他，甚至還凸顯他在支持者中受歡迎的程度。川普支持者中有許多人認為，他面臨的多項刑事指控是出於政治動機，川普本人也否認對他的所有指控。

剝奪富裕金主的權力是川普從根本上重塑共和黨的另一種方式，他的資金多來自小額捐款支持。

協助川普募款的前美國駐瑞士大使麥可穆倫（Ed McMullen）表示，許多人開始效仿川普的財務模型，「我發現越來越多候選人開始更加關注更廣泛的捐款群體，而非單一的高額捐款人士」。