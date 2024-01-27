拜登未來幾周內 將宣布對台積電等企業設廠補助

總統拜登。（路透）

「華爾街 日報」今天報導，美國拜登 政府預計將在未來幾周內向包括英特爾和台積電 在內的半導體大廠提供數以十億計美元補助，幫助它們在美國建立新工廠。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述熟悉談判情況的產業高層報導，即將宣布的補助用來啟動生產供智慧型手機、人工智慧（AI）和武器系統使用的先進半導體。

根據「華爾街日報」，產業高層預估，美國總統拜登將在3月7日發表國情咨文（State of the Union）前公布一些消息。

「華爾街日報」報導，在可能獲得補助的企業中，英特爾（Intel）正在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州建廠，成本將超過435億美元。

另一家可能獲補助的是台積電，該公司在鳳凰城附近有兩家工廠正在建設中，總投資額為400億美元。韓國三星電子（Samsung Electronics）也是競爭者之一，在德州有座斥資173億美元的廠房。

「華爾街日報」引述業界高層的話報導，美光科技（Micron Technology）、德州儀器（Texas Instruments）和格羅方德（GlobalFoundries）也是其他主要競爭者。

美國商務部、英特爾和台積電沒有立即回應路透社的置評請求。