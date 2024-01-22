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前白宮發言人麥肯內尼：川普想贏大選就應採調和策略

前白宮發言人麥肯內尼：川普想贏大選就應採調和策略

記者顏伶如／即時報導
前總統川普任內的白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)
前總統川普任內的白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)

前總統川普任內的白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)說，川普若想在今年大選打敗拜登總統，未來九個月競選主軸就要以「調和」(conciliatory)為基調。

新罕布夏州初選23日即將等場，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)21日宣布退出2024年共和黨總統初選並改支持川普。川普則稱讚德桑提斯打了一場漂亮選仗，並說期待與德桑提斯聯手一起擊敗拜登。

麥肯內尼在福斯新聞網(Fox News)「周末大秀」(The Big Weekend Show)節目中說，川普若想在大選勝出，未來幾個月就要以「調和」為競選策略主軸。

她說，川普不管在共和黨初選或大選都能接受德桑提斯票源，因為德桑提斯支持者大多屬於傳統保守派的教徒，德桑提斯退選後這些選民自然會轉向川普。

她表示，川普在初選或大選的挑戰則是如何贏得支持前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)的選民，以及贏得支持當權派的選民、獨立選民。

麥肯內尼指出，從這幾個層面分析，川普如何挑選副手，變得非常重要。

她表示，川普必須挑選能夠納入大量票源的競選搭擋，因為保守派與基本盤肯定傾巢而出，不論晴天雨天都會前往投票，但川普還需要獨立選民，需要郊區婦女票，所以要推出調和基調。

「周末大秀」主持人班森(Guy Benson)表示，等到投票日來臨時，調和基調(conciliatory tone)對川普非常重要。

班森表示，川普一定要促成右派團結，才能贏過拜登，團結的第一步則要從善待退選的對手做起。他說，川普在德桑提斯退選後的發言來看，與川普向來砲火四射的個性似乎不同，「不過從策略角度來看，是有道理的」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 德桑提斯 拜登

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