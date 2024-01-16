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憂損害消費者權益…捷藍航空併購精神航空 遭否決

編譯周芳苑／即時報導
聯邦地區法官16日裁決不同意捷藍、精神兩家航空公司提出的合併案，讓司法部取得勝利。圖為一架捷藍航空空中巴士A320航班在佛州勞德岱爾機場滑行經過一架精神航空同型班機。(美聯社)
聯邦地區法官16日裁決不同意捷藍、精神兩家航空公司提出的合併案，讓司法部取得勝利。圖為一架捷藍航空空中巴士A320航班在佛州勞德岱爾機場滑行經過一架精神航空同型班機。(美聯社)

麻州聯邦地區法院法官楊恩(William G. Young)16日否決捷藍航空(JetBlue Airways) 以38億元收購精神航空 (Spirit Airlines)的併購案，呼應了司法部認為該交易不利市場競爭，並有損旅客權益的論點。

楊恩在109頁裁決中支持司法部，認為合併將減少航空業競爭。

擬議中的合併案將打造全美第五大航空公司；司法部指出，精神航空這類小規模、低成本航空公司有助於降低票價，一旦核准讓票價稍高的捷藍航空收購，勢必損害消費者買便宜票的權益。

全美規模最大的四家航空公司美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、西南航空(Southwest Airlines)和聯合航空(United Airlines)總市占率達三分之二，放手讓兩家相對廉價的小航空公司合併，整併後的捷藍航空將有10%市占率，仍低於第四大聯航16%市占率。

捷藍航空律師日前在法庭上辯稱，藉由合併，該公司更能夠與美國四大航空公司良性競爭，進而降低票價；司法部卻認為，捷藍規模變大之後，行事風格勢必像既有大公司一樣。

楊恩認同政府的觀點，裁定此次合併「可能進一步激勵捷藍航空放棄作為獨特低成本航空公司的根基」， 而且精神航空是低成本、小公司，在市場上扮演重要角色。

楊法官在裁決中說，精神航空是小型航空公司， 對於忠實客戶來說，這樣的廉價小航空公司就像量身訂做。

根據協議，一旦合併受阻，捷藍同意支付7000萬元給向精神航空，並補償股東4億元；不過，兩家公司發表聯合聲明，不同意裁決，正評估各種選擇方案，堅稱合併案可為顧客帶來更多好處。

幾周前，阿拉斯加航空宣布擬以19億元收購夏威夷航空(Hawaiian Airlines)，一旦獲准，市占率將達8%。

司法部長加蘭德去年3月7日宣布提出訴訟，阻止捷藍、精神兩家較小的廉價航空公司合併...
司法部長加蘭德去年3月7日宣布提出訴訟，阻止捷藍、精神兩家較小的廉價航空公司合併。(路透)

司法部 麻州 達美航空

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