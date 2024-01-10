從國安部長到國防部長…外界頻喊換人 拜登為何不理？

國防部長奧斯丁（右）隱瞞住院挨轟，但拜登總統（左）目前沒有換人打算。（美聯社）

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)元旦就住院卻對外隱瞞，連拜登 總統都是後來才知情，包括川普在內的共和黨人士要求奧斯丁辭職，白宮 則回應稱拜登對奧斯丁「信心十足」。華爾街日報10日報導，每當外界出現撤換首長聲浪時，拜登通常予以抗拒。拜登內閣流動率極低，與前朝川普任內頻頻換人呈現明顯反差，統計顯示，從雷根執政以來，內閣流動率最低紀錄就是拜登政府。

拜登執政三年來，幾次歷經危機都有輿論要求撤換首長。阿富汗撤軍引發亂象，白宮國家顧問被點名下台，美墨邊境危機則有國土安全部長等首長遭點名換人。衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)表現不佳，就連政府內部也抱怨頻頻，拜登依然拒絕撤換。對於奧斯丁隱瞞住院，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)9日表示，拜登對奧斯丁「信心十足」。

踏入政壇前曾製作並主持實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)的川普，對參賽者宣布「你被開除了」(you're fired)的台詞爆紅。川普執政期間，白宮官員及部會首長異動頻率極高，曾經引發華府政壇熱議，資深政界人士憂心首長不斷異動導致政策缺乏一貫，政府重要運作恐遭拖累。

拜登幕僚說，對於外界要求換人的聲浪置之不理，有時確實有效。

拜登的教育、氣候及健保包裹法案推動受挫，但拜登對白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)照樣大力相挺，後來果然通過規模縮小的法案版本。柯連恩已於去年主動請辭。

知情人士說，拜登馳騁政壇數十年，建立了組織嚴密的核心幕僚團隊，成員忠心耿耿且全力護主，拜登則對核心幕僚的高度忠誠投桃報李。

與拜登有著數十年交情的友人考夫曼(Ted Kaufman)說，倘若拜登不願開除部屬，不可能爬到如今的地位，「如果他覺得某人該離開了，就會讓他們走人」。但考夫曼同時表示，拜登如果立場搖擺不定，同樣不可能擁有今天的地位。

布魯金斯研究所(Brookings Institution)資深研究員坦帕斯(Kathryn Dunn Tenpas)指出，拜登內閣流動率是雷根執政以來最低。