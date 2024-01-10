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查克柏格「美味」新嗜好：種夏威夷豆樹、釀啤酒養牛

編譯湯淑君／綜合外電
臉書母公司Meta執行長查克柏格在Instagram上貼文自曝已開始在夏威夷考艾島養牛。（截取自Instagram）
臉書母公司Meta執行長查克柏格在Instagram上貼文自曝已開始在夏威夷考艾島養牛。（截取自Instagram）

億萬富豪財力雄厚，有人志趣是飛向天際，例如SpaceX創辦人馬斯克和Blue Origin創辦人貝佐斯就在太空爭霸，但偏好農田的富豪也大有人在，例如臉書母公司Meta Platorms執行長查克柏格，以及微軟共同創辦人蓋茲。

MarketWatch報導。查克柏格在旗下Instagram上貼文自曝已開始在夏威夷考艾島（又譯可愛島）養牛，「目標是生產世上最高品質的牛肉」，而這些和牛和安格斯牛在生長過程中「將吃夏威夷豆餐、喝啤酒，都在我們的牧場上種植和釀造」。

查克柏格說：「我們希望整個過程都在當地完成，並且垂直整合。每頭牛每年將食用5,000磅到1萬磅的食物，所以夏威夷豆樹種植面積必須廣達許多英畝。我女兒將協助種樹，並照料我們養的不同牲畜。我們這趟旅程仍在初步階段，見到逐季改善是樂事一樁。我所有的計畫中，就屬這最美味可口。」

一些人在社群媒體上開查克柏格玩笑，說他至少種的不是伊拉瑪樹（Ilamas），暗指Meta的人工智慧大型語言模型（large language model），稱為「LLaMA」，意在與OpenAI的聊天機器人ChatGPT較勁。

可想而知，查克柏格也引來養牛將破壞環境的批評。據估計飼養母牛產生的溫室效應氣體約占總排放量的4%。

另一位億萬富豪蓋茲以大舉投資農地著稱，但他提倡先進國家應改吃純合成牛肉。

查克柏格當然有充分財力支持他的新嗜好：Meta股價過去52周來激漲168%。他在彭博億萬富豪排行榜上名列第六，估計身價值1,290億美元。

查克柏格 夏威夷 太空

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