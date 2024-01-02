上海、浙江等地皆有案例…詐騙新手法「虛擬綁架」

早前傳出遭綁架的中國17歲留學生莊凱，已於去年12月31日被警方尋獲。(取自里弗代爾警局)

家長們要注意了，網路時代的犯罪手法也不斷在翻新。去年底，一名中國留學生 傳出在猶他州 疑似遭到綁架，引發華人圈高度關注。中國駐美使館2日證實，該名留學生已被安全尋獲，目前身體狀況良好。不過當地警方指出，該名留學生莊凱系遭遇「虛擬綁架」。據悉，莊凱的父母已付出8萬美元的贖金。

17歲的莊凱（譯音，Kai Zhuang）去年12月28日傳出失蹤的消息，當地警方31日在離他住處約40公里的一座山區帳篷裡找到他。警方稱，莊凱是受到「網路綁匪」的「操縱和控制」，誤以為其在中國國內的家人受到威脅，若他不服從，家人將遭到傷害。

「網路綁匪」要求莊凱自行隔離，並提供一張他的照片，之後「網路綁匪」就將相片寄給莊凱的家人並勒索贖金。

據ABC等媒體報導，莊凱去年12月20日曾購買露營裝備，並按「網路綁匪」要求自我隔離。警方在猶他州布里格姆城峽谷地區山腰處的一座帳篷發現莊凱時，帳篷內有電熱毯、睡袋及有限的食物與數部手機，莊凱顯得極度恐慌及寒冷。

當地警方原懷疑莊凱是被強行從家中帶走，並在違背其意願下遭到關押。不過，警方後來澄清沒有證據表明莊凱是被強行帶走。

據了解，早前上海、浙江、江蘇、安徽、內蒙古、青海等多地警方都曾發布涉及海外留學生的「虛擬綁架」案件訊息或警情提示，涉及的詐騙金額從人民幣100萬元到1,500萬元（約為美元14萬到210萬）不等。

新華社曾整理相關案件指出，詐騙分子通過電話或網路冒充中國公檢法機關、移民局 、使領館工作人員，虛構留學生涉嫌違法犯罪事實，哄騙、威脅留學生與家人切斷聯繫，並錄製遭「毆打」、「綁架」求助音視頻等，向留學生家長索要巨額贖金。

中國駐美國使館再次提醒在美中國公民，特別是在美留學人員務必提高安全意識，加強安全防範，高度警惕「虛擬綁架」等電信網絡詐騙，避免人身和財產安全受損。