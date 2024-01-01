淫魔艾普斯坦法庭檔案將解密 柯林頓安德魯王子恐曝光

已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein，圖)生前數百頁法庭文件從1日起解封，捲入性醜聞風暴的知名人士姓名即將曝光。美聯社

已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前數百頁法庭文件從1日起解封，捲入性醜聞風暴的知名人士姓名即將曝光。美國廣播公司(ABC)報導，前總統柯林頓 (Bill Clinton)是「無名氏約翰36號」(John Doe 36)，在法院資料裡被提到50多次。未成年時期遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害婦女維吉妮亞‧裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)，2015年對艾普斯坦提出民事訴訟時，曾經要求柯林頓出面作證。

艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而遭起訴，後來在獄中自殺身亡。

報導指出，柯林頓名字出現在艾普斯坦法院資料裡，是因為裘弗利律師2016年曾希望傳喚柯林頓提供宣誓證詞，說明與艾普斯坦之間有何關係。知情人士說，裘弗利律師與柯林頓律師取得聯絡，但柯林頓陣營回覆表示，柯林頓證詞對裘弗利打官司助益不多，因為柯林頓從來不曾前往艾普斯坦的私人小島。

根據報導，法院文件未寫道柯林頓涉及任何不法情事。

紐約南區聯邦區法院法官普瑞斯卡(Loretta Preska)日前裁定，先前被裁定封存的數百頁艾普斯坦法庭文件，1月1日起開始解密。在法院文件裡以「無名氏約翰」及「無名氏珍」(Jane Doe)做為代號的170多人，姓名將公諸於世。

美國廣播公司報導，英國安德魯王子(Prince Andrew)也將隨著檔案公布而身份曝光。

裘弗利向法院指控17歲時遭到艾普斯坦及其英國名媛女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)仲介賣淫，在艾普斯坦紐約豪宅為安德魯王子提供性服務。裘弗利也對安德魯王子提告，訴訟後來和解收場。