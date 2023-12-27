科州最高法院法官接獲死亡威脅 FBI介入調查

科羅拉多州最高法院。(路透)

科羅拉多州 法官裁定前總統川普 因涉及2021年國會山莊暴動案不具有參加總統初選資格，因此接獲死亡威脅，科州警方和美國聯邦調查局（FBI）表示已介入調查。

英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，他們正在這些法官位於丹佛市的住家周圍加強巡邏。

丹佛聯邦調查局辦公室表示，正在協助當地警方辦案。

科羅拉多州最高法院上周以4比3作出這項裁決，讓川普成為美國史上首位被視為不具角逐白宮 大位資格的總統參選人，援引的依據是罕見引用的美國憲法第14修正案第3款，這項條款禁止曾涉及「作亂或反叛」的官員擔任公職。川普陣營批這項裁決「有缺失」、不民主，將提出上訴。

科羅拉多州法院裁定，川普在2021年1月6日國會山莊暴動期間的行為構成叛亂。

根據監控親川普網絡的非營利組織「推進民主」（Advance Democracy），判決消息一出，網路上旋即出現大量威脅法官的言論。

「推進民主」說，有些貼文包含個人詳細資訊，例如法官的地址和電話號碼。

有人在社群媒體X、Telegram、川普自創的Truth Social等平台Po文，揚言要吊死和槍殺這些法官；有些貼文已遭刪除，有些目前依然存在。

丹佛警方在聲明中表示，將「徹底調查任何有關威脅或騷擾的通報」，但以隱私問題和正在進行的調查為由，拒絕提供更多細節。