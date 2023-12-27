我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／2023年關鍵大事回顧、美中間諜戰

房裡老發著綠光怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

科州最高法院法官接獲死亡威脅 FBI介入調查

中央社華盛頓26日綜合外電報導
科羅拉多州最高法院。(路透)
科羅拉多州最高法院。(路透)

科羅拉多州法官裁定前總統川普因涉及2021年國會山莊暴動案不具有參加總統初選資格，因此接獲死亡威脅，科州警方和美國聯邦調查局（FBI）表示已介入調查。

英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，他們正在這些法官位於丹佛市的住家周圍加強巡邏。

丹佛聯邦調查局辦公室表示，正在協助當地警方辦案。

科羅拉多州最高法院上周以4比3作出這項裁決，讓川普成為美國史上首位被視為不具角逐白宮大位資格的總統參選人，援引的依據是罕見引用的美國憲法第14修正案第3款，這項條款禁止曾涉及「作亂或反叛」的官員擔任公職。川普陣營批這項裁決「有缺失」、不民主，將提出上訴。

科羅拉多州法院裁定，川普在2021年1月6日國會山莊暴動期間的行為構成叛亂。

根據監控親川普網絡的非營利組織「推進民主」（Advance Democracy），判決消息一出，網路上旋即出現大量威脅法官的言論。

「推進民主」說，有些貼文包含個人詳細資訊，例如法官的地址和電話號碼。

有人在社群媒體X、Telegram、川普自創的Truth Social等平台Po文，揚言要吊死和槍殺這些法官；有些貼文已遭刪除，有些目前依然存在。

丹佛警方在聲明中表示，將「徹底調查任何有關威脅或騷擾的通報」，但以隱私問題和正在進行的調查為由，拒絕提供更多細節。

川普 科羅拉多州 白宮

上一則

Spirit道歉 安排6歲男童上錯航班

延伸閱讀

各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案

各州不同調 密西根州最高法院駁回禁止川普參選案
千位選民評任期關鍵字：川普「復仇」、拜登「沒有」

千位選民評任期關鍵字：川普「復仇」、拜登「沒有」
川普若勝選 紐時：將擴大對中關稅 「鷹派大將」或再任要角

川普若勝選 紐時：將擴大對中關稅 「鷹派大將」或再任要角
美再延長豁免429項中國產品關稅 至明年5月底

美再延長豁免429項中國產品關稅 至明年5月底

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

2023-12-20 12:23
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

2023-12-20 11:26
三名華裔人士涉嫌鎖定多家餐廳偷取回收食用油。（取自橙港警察局臉書貼文）

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

2023-12-22 12:02

超人氣

更多 >
4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？
驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了

驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了
羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥