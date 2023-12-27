網路曬娃 當心AI移花接木變情色影像…一旦上網難刪除

家長在網路分享兒女照片，可能淪為製作兒童情色影像的材料。(路透)

人工智慧(AI )科技日新月異，家長在網路分享兒女照片的風險越來越高，可能淪為製作兒童情色影像的材料。華盛頓郵報27日報導，目前並無法規能夠避免科技公司在網路任意截取兒童照片或影片，加州、科羅拉多州、康乃狄克州及維吉尼亞等州則有隱私保護州法，家長可以依法先對科技公司提出下架兒女影像的要求，然後再進一步要求刪除兒女影像的所有存檔。

分享在網路上的照片被製成情色影像的實例已有數件，新澤西州威斯特菲德高中(Westfield High School)女學生照片遭同學用AI工具做成假裸照在網路流傳，華盛頓州伊薩夸(Issaquah)一所高中也有類似事件，西班牙則有20名年齡在11歲至17歲之間的少女，照片被AI工具做成情色影像。

如果孩子照片或影片已經被轉傳，家長想要刪除或追蹤，不但耗時，而且幾乎不可能成功。南加大(University of Southern California)資訊科學研究所研究主任阿布德-艾爾馬基德(Wael Abd-Almageed)說，照片一旦出現在網路上，就永遠留在網路上，永遠不會消失。

谷歌 (Google)、TikTok與臉書 (Facebook)都有要求刪除影像的申訴機制，但不是所有要求都能讓影像獲得刪除。隨著孩子漸漸長大，家長對於分享照片的掌控權也逐漸降低，絕大多數社群媒體允許13歲以上青少年開立帳號。

根據谷歌搜尋(Google Search)使用規則，未成年孩童的家長、監護人或律師得以提出申請，要求將孩童的影像或文字從搜尋結果當中移除。不過，這套機制只能移除搜尋結果，內容仍然存在於原始網站裡。

YouTube也有類似機制，家長或監護人可以提出移除申請，YouTube使用規則已新增AI自動生成影像的規範，使用者發現問題時可以更容易提出刪除要求。

臉書與Instagram只接受13歲以下兒童的家長提出刪除內容要求，13歲至17歲青少年必須自己提出要求。

根據TikTok規定，未經授權便發布未成年影像並不違反使用規定，但如果遭到檢舉，內容則會被移除。