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阿拉巴馬女子罕見雙子宮同時懷孕 產下奇蹟雙胞胎

中央社華盛頓23日綜合外電報導
阿拉巴馬州女子海契爾天生就有兩個子宮，先前發現兩個子宮都懷上寶寶的她昨天表示，已在不同日子產下一對雙胞胎女嬰。(截取自海契爾Instagram)
阿拉巴馬州女子海契爾天生就有兩個子宮，先前發現兩個子宮都懷上寶寶的她昨天表示，已在不同日子產下一對雙胞胎女嬰。(截取自海契爾Instagram)

阿拉巴馬州（Alabama）一名32歲的女子天生就有兩個子宮，先前發現兩個子宮都懷上寶寶的她昨天表示，已在不同日子產下一對雙胞胎女嬰。

法新社報導，透過社群媒體Instagram記錄自己故事的海契爾（Kelsey Hatcher）發文寫道，「我們的奇蹟寶寶誕生了！」

她打趣地說，女兒們認為以自身在統計學上罕見的程度，應該也要獨自擁有不同的生日。

第一個寶寶名叫羅西萊拉（Roxi Layla），在當地時間19日晚上7時49分出生，瑞貝爾拉肯（Rebel Laken）隨後於隔天早上6時9分出生。

醫師原先預估預產期會落在耶誕節，但這對姊妹來得正是時候，能趕上與其他手足一起在家歡度佳節。

海契爾從17歲就知道自己患有「雙子宮畸形」（uterus didelphys），也就是體內罕見有2個子宮。這個症狀據信影響約0.3%女性。

今年5月，海契爾在懷孕第8周進行例行超音波檢查時得知，她這次不僅懷上雙胞胎，兩個胎兒還在不同的子宮裡。身為按摩治療師的海契爾當時已是3個孩子的母親。

海契爾的婦產科醫師、阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB）婦幼中心的巴特爾（Shweta Patel）表示，兩個子宮都懷孕的情況極其罕見。

海契爾說，她被告知這種機率僅5000萬分之一。近期最廣為人知的案例於2019年發生在孟加拉，當時20歲的蘇塔納（Arifa Sultana）先產生下一名男嬰，26天後又生下一對健康的龍鳳胎。

阿拉巴馬州 耶誕節 社群媒體

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