位居收入排行榜頂端1%的退休族 社安金拿多少？

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

雖然各州標準略有不同，但根據「財星」(Fortune)雜誌定義，年收入達到65萬元的美國人，便可稱得上收入排行榜頂端1%的高收入者。GOBankingRates理財網站報導分析，有錢人退休 之後可能不需要社安金 做為生活依靠，但由於社安金領取金額是根據繳多少社安稅計算，收入排行榜1%的高收入退休族繳稅最多，社安金也拿得最多。

GOBankingRates報導，以2023年為例，社安金支票每月最高金額為4555元，等於一年有5萬4660元，對照勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，比2023年裡密西西比州、西維吉尼亞州等地的一般勞工年薪更高，已經接近2023年全國平均薪資5萬9428元。

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。

截至2023年11月的社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計，美國退休族每個月領取社安金支票金額為1844.76元，也就是一年2萬2137.12元。換算起來，收入排行榜1%高收入者領取的社安金，約為一般退休族領取社安金的2.5倍。

社會安全局以勞工在職場工作35年的收入計算社安金。2023年裡，需要繳交6.2%社安稅的應納稅薪資上限為16萬200元，到了2024年將調整為16萬8600元。報導指出，對於年薪65萬元以上的高收入者來說，繳交社安稅的薪資基準門檻非常容易跨越，2023年社安稅要繳9932.4元。

報導指出，退休後要拿到最高金額的社安金，必須35年都繳交最高額度的社安稅；在現實生活中，某些擁有百萬年薪的高收入者，踏入職場初期並不是一開始就有六位數年薪。根據社會安全局統計，在任何一年當中，平均只有6%美國勞工的年薪收入超過社安稅的應納稅薪資上限。