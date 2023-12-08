我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光 情色開銷逾87萬

軟著陸預期高 史指今年新高

幫美國人藏了56億助逃稅 瑞士百達銀行掏1.229億緩起訴

編譯黃祖綺／即時報導
(美聯社)
(美聯社)

瑞士私人銀行百達銀行 (Banque Pictet) 承認幫助美國納稅人向美國國稅局 (IRS) 隱匿超過 56 億元，百達銀行已與司法部達成延期起訴之協議，並同意向美國財政部支付1.229 億元。

聯邦檢察官表示，2008年至2014年間，百達銀行幫助在瑞士和其他地方擁有其帳戶的美國納稅人逃稅高達約5060萬元。美國國稅局刑事調查部門負責人吉姆李（Jim Lee）在聲明中表示，這個案件的爆發應該可以讓其他試圖在海外隱匿資產和收入的人有所警惕。

百達集團旗下的客戶資產高達6320億瑞士法郎，相當於7,240億美元，協議中的部分也包括要求百達銀行實施補救措施，並配合當局的調查，若百達銀行在三年內都遵守約定，檢察官將會駁回共謀詐騙國稅局的指控。

百達銀行發出聲明表示，很高興解決了這個問題，將繼續採取措施確保其客戶履行納稅義務。

美國當局長期以來將矛頭指向瑞士銀行幫助美國富人逃稅，而百達銀行表示，與美國的接觸往來已有十多年。

2014年，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）就因為在長達數十年幫助美國人隱匿資產逃稅，支付了25億元的罰款。之後，瑞士信貸銀行被當時的競爭對手瑞銀集團收購。

2016年，兩名前瑞士寶盛銀行（Julius Baer）的行員承認幫助美國客戶逃稅，該銀行同意支付5.47億美元以免掉刑事訴訟

檢察官表示，雖然百達銀行有採取一些措施來確保美國客戶接遵守法律，但它還是幫助不少客戶透過海外帳戶來隱匿資金，以逃避國稅局的查税。

百達銀行向美國財政部支付的1.229 億元，包括從未申報帳戶中賺取的5200萬元費用、3200萬元未繳稅款、以及3900萬元罰款。

百達銀行資深合夥人普蘭塔（Renaud de Planta）即將在從2024年7月1日卸任，結束其四年的任期，並由皮克泰（Marc Pictet）接任。

國稅局 財政部 刑事訴訟

上一則

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

延伸閱讀

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬
白宮：美國「熱切希望」恢復與中國軍事對話

白宮：美國「熱切希望」恢復與中國軍事對話
美國首度基於安全威脅 切斷中國儲能電池連結

美國首度基於安全威脅 切斷中國儲能電池連結
台積電美國廠勞資爭議落幕 可聘專業外勞

台積電美國廠勞資爭議落幕 可聘專業外勞

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23
新州多佛市(Dover)女童德克蘭洛佩茲(Declan Lopez)的IQ有138。(截取自6ABC Philadelphia YouTube頻道)

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

2023-12-01 14:04

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折
結婚15年首度闢謠 劉德華：妻子名字不是「朱麗倩」

結婚15年首度闢謠 劉德華：妻子名字不是「朱麗倩」