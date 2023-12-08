幫美國人藏了56億助逃稅 瑞士百達銀行掏1.229億緩起訴

(美聯社)

瑞士私人銀行百達銀行 (Banque Pictet) 承認幫助美國納稅人向美國國稅局 (IRS) 隱匿超過 56 億元，百達銀行已與司法部達成延期起訴之協議，並同意向美國財政部 支付1.229 億元。

聯邦檢察官表示，2008年至2014年間，百達銀行幫助在瑞士和其他地方擁有其帳戶的美國納稅人逃稅高達約5060萬元。美國國稅局刑事調查部門負責人吉姆李（Jim Lee）在聲明中表示，這個案件的爆發應該可以讓其他試圖在海外隱匿資產和收入的人有所警惕。

百達集團旗下的客戶資產高達6320億瑞士法郎，相當於7,240億美元，協議中的部分也包括要求百達銀行實施補救措施，並配合當局的調查，若百達銀行在三年內都遵守約定，檢察官將會駁回共謀詐騙國稅局的指控。

百達銀行發出聲明表示，很高興解決了這個問題，將繼續採取措施確保其客戶履行納稅義務。

美國當局長期以來將矛頭指向瑞士銀行幫助美國富人逃稅，而百達銀行表示，與美國的接觸往來已有十多年。

2014年，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）就因為在長達數十年幫助美國人隱匿資產逃稅，支付了25億元的罰款。之後，瑞士信貸銀行被當時的競爭對手瑞銀集團收購。

2016年，兩名前瑞士寶盛銀行（Julius Baer）的行員承認幫助美國客戶逃稅，該銀行同意支付5.47億美元以免掉刑事訴訟 。

檢察官表示，雖然百達銀行有採取一些措施來確保美國客戶接遵守法律，但它還是幫助不少客戶透過海外帳戶來隱匿資金，以逃避國稅局的查税。

百達銀行向美國財政部支付的1.229 億元，包括從未申報帳戶中賺取的5200萬元費用、3200萬元未繳稅款、以及3900萬元罰款。

百達銀行資深合夥人普蘭塔（Renaud de Planta）即將在從2024年7月1日卸任，結束其四年的任期，並由皮克泰（Marc Pictet）接任。