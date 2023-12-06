簽假文件聲稱川普勝選 威州10名冒牌選舉人認錯

川普。(美聯社)

2020年大選過後，威斯康辛州10名共和黨 籍冒牌選舉人共同簽署一份假文件聲稱川普 在威州勝選，結果遭到兩名正牌威州選舉人提告指控密謀詐騙選民，並對每名冒牌選舉人求償20萬元。華盛頓郵報報導，這起訴訟6日以和解落幕，10名簽署假文件的冒牌選舉人同意撤銷造假文件，並承認拜登 總統贏得大選。

根據和解協議，10名冒牌選舉人承諾，只要選票上有川普的名字，就不會在2024年大選或其他選舉擔任選舉人職務。

華盛頓郵報分析，威州案例是2020年大選時挺川派冒牌選舉人當中，首度出現撤銷造假文書並承諾不再介入未來總統大選的首例。另外兩州則有共和黨籍冒牌選舉人面臨犯罪起訴的案例，還有三州則在調查類似案件。

根據協議資料，威州共和黨陣營討論自行推舉選舉人(electors)好讓川普連任成功的過程裡，一名共和黨員抱持疑慮卻仍配合行動，因為害怕若不參與將被川普支持者討伐。

兩名威州選舉人去年對10名冒牌選舉人提告，指控密謀詐騙選民，並對每名冒牌選舉人求償20萬元。被告之一希特(Andrew Hitt)在2020年時擔任威州共和黨地方黨部主席。

根據和解內容，10名威州共和黨員承認拜登2020年大選在威州勝出，也坦承並不是威州真正的選舉人，因此撤銷2020年12月14日簽署的文件。

2020年大選時，拜登勝選的7個州裡，共和黨自行簽署文件聲稱川普勝選，川普支持者則以這份假文件做為依據，企圖阻止國會確認選舉人票。這7州包括亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、新墨西哥州、賓州、威州。2021年1月6日，國會確認選舉人票當天則發生國會暴動事件。

報導指出，希特表示，從2022年5月以來便一直配合司法部調查。對於2024年總統大選，希特表示，不會支持川普。