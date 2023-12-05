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排華法案廢除80周年 戴琪：美追求經濟進步 也當擁抱族裔多元

記者張筠／華盛頓即時報導
戴琪在「排華法案」廢除80周年的紀念版上簽字。（記者張筠 / 攝影）
戴琪在「排華法案」廢除80周年的紀念版上簽字。（記者張筠 / 攝影）

為紀念美國「排華法案」廢除80周年，全美各地的華人組織5日在華府國會山莊舉行以「促進所有美國人的民權、防止歷史倒退」為主題的大型紀念活動，美國貿易代表戴琪到場致詞，她表示在紀念先輩們廢除歧視性法案之際，華裔當繼承追求自由、多元、平等的精神，「美國在竭力為經濟利益和國家安全奮鬥的同時，也應當盡力保護族裔多元與平等。」

「排華法案」1882年通過，執行逾60年，是美國歷史上唯一專門針對特定族裔的歧視性法案，此法生效後發生許多針對華人的大規模暴力事件，不少人甚至因此喪命；1943年12月，時任總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)簽署「馬格努森法案」(Magnuson Act)正式廢除「排華法案」，讓美國華人首次享受平等公民權。

為慶祝此法案廢止80周年，各地華人組織特別創立「Commemorate Repealing the Chinese Exclusion Act」組織，簡稱「CRCEA」，該組織表示，防止華裔再度成為被歧視對象的最有效方法，就是鼓勵華裔積極參與民主進程，支持華裔權益的聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi在致詞中表示，「若不要任人宰割(be on the menu)，就要積極坐在桌前、發聲參與討論(sit around the table)」，以此鼓勵華裔積極發聲、參政。

戴琪在致詞中回憶歷史上眾多華裔為民族權益奮鬥的過程，「排華法案導致嚴重的歧視，如今我們在紀念前輩之努力的同時，也要銘記：進步從來不是直線性(linear)，我們每個人也當時刻保持對自由、平等的追求。

戴琪引用前總統林肯1858年在芝加哥一場演講的內容，「隨著時間的推移，越來越多美國人可能與開國元勳、撰寫獨立宣言的人都沒有血緣關係，但每一名美國人依然與獨立宣言所反映的精神和信念有緊密關係」，她表示，面對那些以血汗推動美國進步的人，我們除了要銘記，也要以行動繼承此精神。

「美國是代表自由、正義的國家，我們在維護經濟、軍事等力量強大的同時，也不能捨棄對文化價值、族裔多元的重視」，戴琪表示，她自己身為第二代華裔美國人，同時也是第二代「人民公僕」(public servant)，她會盡其所能以及她所擁有的資源，推動美國進步，「這不僅是為了華裔、亞裔，而是應該為所有美國人。」

戴琪說，我們可以也應當「在捍衛經濟利益和國家安全的同時，堅決擁抱文化、族裔多元」，移民政策和文化特色這是美國強韌之所在。

華裔聯邦眾議員劉雲平、孟昭文、趙美心等人也出席致詞，他們表示，如今我們紀念這段屈辱的歷史，除了慶祝歧視性法案廢除80周年，更重要的是避免華裔再被忽視，防止歷史倒退，他們也在持續推動在美國課堂上增加關於亞裔歷史的內容，提升主流社會對亞裔的認識。

華裔聯邦眾議員劉雲平。（記者張筠 / 攝影）
華裔聯邦眾議員劉雲平。（記者張筠 / 攝影）
華裔聯邦眾議員孟昭文。（記者張筠 / 攝影）
華裔聯邦眾議員孟昭文。（記者張筠 / 攝影）
戴琪在致詞中表示，美國在竭力為經濟利益和國家安全奮鬥的同時，也應當盡力保護族裔多...
戴琪在致詞中表示，美國在竭力為經濟利益和國家安全奮鬥的同時，也應當盡力保護族裔多元與平等。（記者張筠 / 攝影）

華裔 戴琪 歧視

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