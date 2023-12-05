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紐約長島校車司機涉嫌綁架、強姦15歲女學生 被控多項罪名

記者范航瑜／紐約即時報導
50歲的牙買加裔喬瓦尼·坎波斯被控從今年1月到7月，在校車上和家中多次性侵家住谷溪的女學生。(納蘇郡檢察官辦公室提供)
50歲的牙買加裔喬瓦尼·坎波斯被控從今年1月到7月，在校車上和家中多次性侵家住谷溪的女學生。(納蘇郡檢察官辦公室提供)

紐約長島一名校車司機因涉嫌在校車途中和家裡多次強姦一名15歲女學生，4日被納蘇郡檢方起訴。

納蘇郡(Nassau County)地方檢察官唐納利(Anne Donnelly)表示，50歲的牙買加裔吉奧瓦尼·坎波斯(Giovanny Campos)從今年1月到7月，在校車上和他位於皇后區牙買加(Jamaica)的家中多次侵犯了一位家住谷溪(Valley Stream)的女學生。納蘇郡警方特別受害者小組於9月28日在坎波斯家中將他逮捕。

納蘇郡地方檢察官辦公室在一份聲明中表示，坎波斯對二級綁架、三級強姦、兩項三級性犯罪和魯莽危害罪名表示不認罪。坎波斯的保釋金為15萬元現金、30萬元保證金和125萬元部分擔保保證金。若罪名成立，他可能面臨25年監禁。他將於12月12日再次出庭。

坎波斯受雇於牙買加起司巴士公司 (Cheese Bus Co.)。他負責的行車路線是從中央高中(Central High School)到谷溪的北部高中(North High School)，距離大約為三哩。該公司的律師事務所Ezra Law向News 12 Long Island發表聲明，稱坎波斯「不再受雇於起司巴士公司」。

聲明中寫道：「當得知指控後，我們立即將坎波斯從所有公交路線中刪除，並禁止其與乘客接觸。他被無限期停職，並將在不久後被正式解雇。」

檢察官唐納利在一份聲明中說，「我們信任校車司機接送和保護我們的孩子，但這名被告據稱在他的校車上和皇后區的公寓裡對一名十幾歲的學生性侵」。她同時呼籲如果有人知道其他的受害者，要及時致電特別受害者小組報案。

學校負責人洛珀(Wayne Loper)在給社區的一封信中表示：「學生的安全是我們的首要任務，我們一直在與涉事學生的家人密切溝通，並為他們提供可能需要的任何幫助。」

皇后區 長島

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