民調未達標… 北達科他州長宣布退出共和黨總統初選

北達科他州長柏根因全國民調支持率未能達標，4日宣布退出共和黨內總統初選。(美聯社)

共和黨 總統初選又一人退出競賽，北達科他州州長柏根(Doug Burgum)因全國民調 支持率未能達標，4日宣布退選，並對共和黨「輕視」愛阿華和新罕布夏兩個最早舉行初選的州民，表示不滿。

靠軟體致富而從政的柏根發明捐款1元換取20元「拜登 通膨卡」募款法，輕易踏過捐款人數的初選門檻，也在初選州有不錯的表現，得以參加頭兩輪辯論。但全國民調絲毫沒有起色，以致不能參加第三輪辯論。即將在6日舉行的第四輪辯論，他可能還是拿不到門票，因此宣布退選。

他批評共和黨全國委員會在離愛阿華和新罕布夏兩州初選好幾個月前，就「降低競爭，限縮新觀念」，把參賽人數降到最低，「這些武斷的標準，讓東西兩岸大媒體市場捧出來的候選人，占盡美國內陸候選人的便宜。」

他認為他得不到全國媒體的注意，最大原因就是川普享盡了媒體光環。

前副總統潘斯、南卡州參議員史考特、電台節目主持人艾爾德(Larry Elder)、企業家強生(Perry Johnson)、前德州聯邦眾議員賀德(Will Hurd)和邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)已陸續退出共和黨初選。

聯邦選舉委員會資料顯示，柏根從3月到9月籌得1510萬元競選經費，投入1220萬元。支持他競選的超級行動委員會今年上半年就募得1100萬元。

8月在密爾瓦基舉行的首次辯論會前一天，他扭傷了腳，差點無法參加。他事後告訴媒體，從頭到尾他單腳站立撐到底。之後，他穿特殊鞋、騎著「膝蓋自行車」(knee cycle)跑行程。

2016年，還是政治素人的柏根，以黑馬之姿擊敗長期擔任北達州檢察長的對手，當選州長，如今是第二任，明年可能爭取第三任。