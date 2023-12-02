中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

呼吸道疾病在中國爆發，圖為家長帶著孩子在北京一家兒童醫院就診。(美聯社)

路透1日報導，盧比歐等五位共和黨籍聯邦參議員同日聯名要求拜登 政府，禁止美中兩國間的旅行往返，理由是近來中國呼吸道疾病的病例激增。

魯比歐、范斯、史考特、塔伯維爾及布勞恩等五人在聯名信寫道，在了解有關中國「這種新疾病」產生危險的更多資訊前，應該立即限制美中之間的旅行。他們還提到該黨前總統川普 2020年1月禁止大多數有中國旅遊史的非美國公民入境美國的旅行禁令，聲稱拜登政府應遵循此一「正確」的行動指引；但實際上川普當時並未限制美中之間的航班。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此指稱，相關主張純屬惡意虛構，中國堅決反對。

美中近幾月來持續穩定增加兩國間的航班，逐步取消新冠肺炎疫情 期間對航空服務的限制，儘管仍遠低於疫情前(2019年)的水準，但兩國航班數量已於上月9日獲准從8月的每周各12班，增至每周各35班、即共往返70班。

一位拜登政府官員說，美方密切關注中國的呼吸道疾病病例上升情況，目前看到的是季節性趨勢，看來沒異常，現在沒跡象顯示美國急診患者和中國爆發呼吸道疾病間有關連。紐約時報亦引述科學家、美國與全球衛生官員報導，沒有跡象表明出現威脅性的新病原。中國這波呼吸道疾病激增，是因天氣轉冷使流感活躍，與中國解除嚴格的防疫管制等所導致。