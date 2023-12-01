我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

民調：中國若侵台 72%美國人支持正式承認台灣

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

記者顏伶如／即時報導
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

聯邦檢察官表示，正在亞利桑納州聯邦監獄服刑的前黑幫成員圖爾斯卡克(John Turscak)，11月24日持自製利器刺傷2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)，1日遭到謀殺未遂(attempted murder)罪名起訴。

檢方指出，52歲的圖爾斯卡克在亞利桑納州土桑(Tucson)的「聯邦矯正機構」以利器連續猛刺沙文22次。圖爾斯卡克事後供稱，如果獄警沒有即時趕來，他應該能夠殺死沙文。

圖爾斯卡克身為墨西哥黑幫成員，並曾擔任過聯邦調查局(FBI)線民，被判30年徒刑，原本預定2026年服刑期滿。圖爾斯卡克對調查人員供稱，計畫攻擊沙文已有大約一個月，因為沙文是名聲響亮的受刑人。不過，圖爾斯卡克後來翻供，否認預謀殺害沙文。

11月24日下午12時30分，圖爾斯卡克持自製利器在獄所法律圖書館攻擊沙文。聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)指出，圖爾斯卡克的攻擊行動遭到獄方人員制止，獄方人員在現場為沙文施以急救，並將他緊急送醫。

圖爾斯卡克持事後接受FBI探員詢問時聲稱，在感恩節隔天的「黑色星期五」(Black Friday)動手攻擊，是因為與佛洛伊德死後引發的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社會運動產生象徵聯結，「黑人的命也是命」的黑色拳頭符號也是墨西哥黑幫的精神象徵。

圖爾斯卡克被起訴其他罪名包括意圖致人於死攻擊罪、危險武器攻擊罪、導致他人身體重傷攻擊罪等。謀殺未遂與意圖致人於死攻擊罪，每項都面臨最高20年刑期。

攻擊事件後，圖爾斯卡克被移監到土桑另一所聯邦監獄。

47歲的沙文以膝蓋壓頸導致佛洛伊德死亡，明州法院2021年裁定二級謀殺罪罪名成立，判處22年半。

黑人的命也是命 監獄 佛洛伊德

上一則

非裔阿姨被白警射殺 德州童「全程目睹」身心受創 獲償350萬元

延伸閱讀

跪殺佛洛伊德白警 獄中被刀捅重傷

跪殺佛洛伊德白警 獄中被刀捅重傷
跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷
白人警察跪頸案上訴 最高法院拒受理

白人警察跪頸案上訴 最高法院拒受理
佛洛伊德跪頸致死案白人警察上訴 最高法院拒受理

佛洛伊德跪頸致死案白人警察上訴 最高法院拒受理

熱門新聞

全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
已接受臨終關懷護理10個月的前總統吉米卡特坐輪椅到場，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子。(路透)

最後1里路…卡特夫人悼念式 進入臨終關懷的卡特堅持出席

2023-11-28 17:57
許多賣家趁著年終購物潮推出商品折扣，但有些是提高售價再打折，民眾還是要懂得聰明消費。（Getty Images)

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

2023-11-24 19:00
美元和歐元硬幣和紙鈔，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

1美分硬幣印鑄錯誤 8歲童眼尖揪字樣「重影」專家估價值漲至3萬至4萬

2023-11-27 06:34

超人氣

更多 >
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險